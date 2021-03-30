Pandemide SUBÜ’lü 5 bin 134 öğrenci iş deneyimi kazandı

SUBÜ, +1 Uygulamalı Eğitim Modelini pandemi sürecinde de sürdürerek 20202021 Akademik Yılı’nda 5 bin 134 öğrenciyi iş deneyimine kavuşturdu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), +1 Uygulamalı Eğitim Modelinden pandemi sürecinde de ödün vermiyor. Her eğitim düzeyinden öğrenciler eğitim süreçlerinin en az bir dönemini iş yeri uygulamasında geçirmeye devam ediyor. Modelin SUBÜ’nün vazgeçilmezi olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Sağlık açısından zorlu bir süreçten geçiyoruz. Pandemi başladığından bu yana 2 dönem boyunca yüz yüze eğitim hiç olmadı. Bu dönemde ise sadece derslerin uygulamalı kısımları yüz yüze yapılıyor. Öğrencilerimizden ayrıyız. Teorik eğitimlerin telafisi olur ancak sahada öğrenciyken kazanılacak deneyimlerin telafisi olmaz. Bu nedenle kısa bir süre dışında +1 uygulamamızdan asla ödün vermedik” dedi.

Öğrencilere pandemi sürecinde bulundukları şehirlerde de iş yeri eğitimine katılma kolaylığı sağladıklarını aktaran Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Sadece bununla kalmayarak hastalık riskine karşı da gerekli esneklikleri belirledik. Bu süreçler elbet geçecektir. Biz hiçbir öğrencimizin iş tecrübesi yaşamadan mezun olmasını ve ileride bunun zorluklarını çekmesini istemiyoruz. Aksine hem onları daha etkin kılacak, hem iş sahibi olmalarını kolaylaştıracak hem de iş dünyasının ihtiyaç duyduğu uygulama becerisine sahip nitelikli bireyler olarak yetiştirecek eğitim modelimize sıkı sıkıya sarılıyoruz. Kararlılığımız her bir öğrencimizin ve ülkemizin yararı için. Çok şükür genel olarak durgun bu süreçte dahi geride bıraktığımız Güz Yarıyılında ön lisans düzeyinden bin 578, lisans düzeyinden 409 olmak üzere bin 996 öğrencimizi; Bahar Yarıyılında ise ön lisans düzeyinden 2 bin 178, lisans düzeyinden 960 olmak üzere 3 bin 138 öğrencimizi iş yeri uygulamasına gönderdik. 20202021 Akademi Yılı’nda toplam 5 bin 134 öğrencimizi saha deneyimine kavuşturmuş olduk. Bu öğrencilerimizin takiplerini sağladık. Hepsi pandemi tedbirlerine uygun bir şekilde süreçlerini geçirdiler ve geçiriyorlar” diye konuştu.



İşveren modelden memnun

Türkiye’de pandemi sürecine rağmen üretim sektörünün büyüdüğünü, ihracat oranlarının yükseldiğini ve nitelikli eleman ihtiyacının arttığını vurgulayan Rektör Sarıbıyık, “Birçok öğrencimiz de bu süreçte iş sahibi oldu. Kalite Koordinatörlüğümüz yaptığı anket çalışmasıyla işverenlerin, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının +1 Uygulamalı Eğitim Modelimizden memnuniyet düzeylerini ölçtü. Ortaya çıkan sonuçlara göre işverenlerin yüzde 93,33’ü 3+1 uygulamasından, yüzde 90,44’ü ise 7+1 uygulamasından memnunlar. Ön lisans öğrencilerimizin yüzde 93,67’si, lisans öğrencilerimizin ise yüzde 83,72’si uygulamalı eğitim modelinden memnuniyet duyuyorlar. Bu tablo ortaya koyduğumuz sistemin ne kadar benimsendiğini, başarılı olduğunu ve sahada karşılık bulduğunu bizlere gösteriyor” şeklinde konuştu.

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