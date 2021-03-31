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30 milyon dolara kuruldu, o sektörde dünyaya meydan okuyacağız Pandemide tüketimi arttı, yüzde yüz yerli ve milli makinelerde üretilerek dünyaya satılacak Dünyanın dört bir yanına nitril eldiven fabrikası kurulumuna hazır olan BEMAK Grup Makine’den 30 milyon dolarlık dev yatırım

İHA

30 milyon dolara kuruldu, o sektörde dünyaya meydan okuyacağız Pandemide tüketimi arttı, yüzde yüz yerli ve milli makinelerde üretilerek dünyaya satılacak Dünyanın dört bir yanına nitril eldiven fabrikası kurulumuna hazır olan BEMAK Grup Makine’den 30 milyon dolarlık dev yatırım

Sakarya’da 30 milyon dolara Türkiye ve Avrupa’da ilk ve tek olma özelliği taşıyan eldiven fabrikası kuruldu. Yüzde yüz yerli ve milli imkanlar ile BEMAK Grup Makine tarafından kurulan fabrikada sayesinde, pandemi ile birlikte tüketimi artışa geçen nitril eldiven konusunda Türkiye’nin dışa bağımlılıktan kurtularak ihracatçı bir pozisyona geçmesi hedefleniyor.

Pandemi sürecinin başlangıcından itibaren dünya genelinde yokluğu hissedilmeye başlanılan ve ülkemize yurtdışından ithal edilen nitril eldiven üretimi için BEMAK Grup Makine harekete geçti. Dışa bağımlılıkta yurtdışından ithal edilen ürünlerin yol açtığı kaynak kaybını önleyerek sektörde ihracatçı duruma geçebilmek adına firma önemli bir yatırıma imza attı. Son 3 yıl içerisinde 350 milyon dolarlık eldiven ithalatı yapan Türkiye’nin, her konuda olduğu gibi sağlık sektöründe de başlattığı yerli ve milli seferberliğe büyük katkı sağlayarak nitril eldiven makinelerini, yüzde yüz yerli ve milli şekilde üretmeyi başaran BEMAK Grup Makine, Türkiye’yi bu sektörde ihracatçı pozisyona getirmeyi hedeflediği tesisi 30 milyon dolara Sakarya’da hizmete girme aşamasına getirdi.

“Yılda yaklaşık 1.6 milyar eldiven 30 ülkeye ihraç edilecek”
Pandemi sürecinde en önemli ihtiyaçlardan biri olan maske makinelerini üreten ve ülke içi ihtiyacı karşılamanın yanı sıra dünyanın dört bir köşesine de ihraç eden BEMAK Grup Makine, Aralık 2020 tarihinde de GloveTurk A.Ş. ile 6 hatta sahip nitril eldiven üretimi yapacak olan fabrikayı anahtar teslim kurmak üzere anlaştı. Anlaşmanın ardından kısa bir süre sonra Avrupa ve Ortadoğu’nun ilk eldiven fabrikası olma özelliğini taşıyan tesis, firma tarafından hizmete girme aşamasına getirildi. Makinelerinden tüm üretim unsurlarına kadar tamamı yerli, milli şekilde üretilen ve kısa bir süre içerisinde hizmete girmesi planlanan ve 400 kişinin istihdam edeceği GLOVETURK tesislerinde yıllık yaklaşık olarak 1.6 milyar adet eldiven üretilmesi hedefleniyor. Kurulumunun tamamının BEMAK Grup Makine tarafından yapıldığı tesiste, eldiven ithalatı en aza indirilerek, dışa bağımlılığın yanı sıra, Avrupa ve Amerika başta olmak üzere 30 ülkeye kaliteli eldiven ihraç etme hedefi ile üretim başlayacak.

“Türkiye dışa bağımlılıktan kurtularak ihracatçı pozisyona geçecek”
BEMAK Grup Makine Yönetim Kurulu Üyesi Merve Beşen, salgının başlaması sonrasında yokluğu hissedilen ve yurtdışından ithal edilen ürünlerin arasında yer alan eldivenin ciddi bir kaynak kaybına yol açtığını ve koruyucu ürünler pazarındaki tekelci eldiven piyasasının milyarlarca dolar ciro yapmaya devam ettiğini açıkladı. Eldiven için uzun bir süre sonraya teslim tarihi veren yabancı üreticilerin fiyatı da haksız kazanç rekoru kıracak seviyelere çıkarttıklarını aktaran Beşen, Türkiye’yi bu alanda dışa bağımlılıktan kurtararak, ihracatçı pozisyona getirmek ve istihdam sağlamak adına uluslararası standartlarda bir nitril eldiven üretim fabrikası yatırımı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

“Dünyanın her yerine nitril eldiven makinesi kurulumu yapmaya hazırız”
Tamamen milli mühendislik ve yerli kaynaklar ile nitril eldiven makineleri üretilecek tesisi kısa sürede kurduklarını ve dünyanın her yerine fabrikayı anahtar teslim olarak kurmaya hazır olduklarını belirten BEMAK Grup Makine Yönetim Kurulu Üyesi Merve Beşen, “Burada BEMAK Grup Makine olarak tamamen milli mühendislik ve yerli kaynaklar ile 3 ay gibi kısa bir sürede nitril eldiven makinelerimizi şuanda müşterimize teslim etme safhasına geldik. 6 hattan oluşan ve yıllık üretim kapasitesi 7 milyon kutu olan bu tesisin anahtar teslim maliyeti 30 milyon doları buldu. Türkiye’de ilk defa üretilecek olan nitril eldivenin kurulum aşamasında bulunmaktan dolayı büyük şeref duyuyoruz. Tüm dünyada Türk Mühendisliğini yüceltecek işler yapmaya devam edeceğiz. Biz BEMAK Grup Makine olarak yatırımcıların bütçesi doğrultusunda sadece Türkiye ile sınırlı olmamak ile birlikte Dünyanın her yerine nitril eldiven makinesi kurulumu yapmaya hazırız” dedi.

“Hem Avrupa hem de Türkiye’de ilk ve tek”
Pandeminin etkisi ile oluşan eldiven ihtiyacını göz önünde bulundurarak nitril eldiven makinesi üretimine karar verdiklerini ve kurdukları tesisin Avrupa ve Türkiye’de nitril eldiven konusunda ilk ve tek olduğunu vurgulayan Beşen, “BEMAK Grup Makine olarak pandeminin de etkisi ile birlikte oluşan eldiven ihtiyacını da göz önünde bulundurarak nitril eldiven makinesi üretmeye karar verdik. Ve anahtar teslim olarak dünyanın her yerinde fabrikalar kurmaya hazırız. BEMAK Grup Makine olarak kurulan bu tesis hem Avrupa hem de Türkiye’de nitril eldiven konusunda ilk ve tektir. Kurulan bu fabrika, Sakarya’nın Hendek ilçesinde 2. Organize Sanayi Bölgesinde bulunuyor. İlk etapta 300 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor. Bu fabrikada üretilecek olan eldivenler halkımızın muayene eldiveni olarak bildiği eldivenlerdir. Bu eldivenler; Avrupa ve Amerika olmak üzere 30 ülkeye ihraç edilecektir. BEMAK Grup Makine, kurduğu bu tesisler ile ülkemizin dışa olan bağımlılığını azaltmayı hedeflemektedir. BEMAK Grup Makine, Umut Ahmet Beşen tarafından kurulmuş aile şirketidir. Bemak Grup Makine, ürettiği ileri teknoloji makineler ve anahtar teslim kurduğu tesisleriyle, tüm dünyaya eldiven satacak markalara Türkiye’nin milli gururu olarak destek olmaya devam edecektir” diye konuştu.

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