Sakarya´da aynı aileden 5 kişi koronavirüsten öldü

Güven HASBAŞ-Onur GÜDEN/AKYAZI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde 3 hafta içerisinde aynı aileden 5 kişi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Aileden 5 kişinin ise koronavirüs tedavisi gördüğü bildirildi.
Akyazı ilçesine bağlı Hasanbey Mahallesi´nde yaşayan 5 çocuk babası Ahmet Aydın (58), dün tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde hayatını kaybetti. Ahmet Aydın'ın cenazesi aynı gün Akyazı'da toprağa verildi. Ahmet Aydın´ın son 3 haftada annesi Keziban Aydın, üvey annesi Türkan Aydın ve kız kardeşleri Safiye Aydın Demirtaş ve Emine Aydın Salih´i koronavirüs nedeniyle kaybettiği belirtildi.
Koronavirüs nedeniyle Aydın ailesinden 2 kişinin Akyazı ilçesinde evde, 3 kişinin ise hastanede tedavi gördüğü belirtildi.
Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü´ne bağlı filyasyon ekipleri ailenin diğer fertleri ve yakınlarıyla ilgili çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Akyazı Güven HASBAŞ-Onur GÜDEN
2021-03-31 16:30:39
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.