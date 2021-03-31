Sakarya´da aynı aileden 5 kişi koronavirüsten öldü

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Güven HASBAŞ-Onur GÜDEN/AKYAZI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde 3 hafta içerisinde aynı aileden 5 kişi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Aileden 5 kişinin ise koronavirüs tedavisi gördüğü bildirildi.

Akyazı ilçesine bağlı Hasanbey Mahallesi´nde yaşayan 5 çocuk babası Ahmet Aydın (58), dün tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde hayatını kaybetti. Ahmet Aydın'ın cenazesi aynı gün Akyazı'da toprağa verildi. Ahmet Aydın´ın son 3 haftada annesi Keziban Aydın, üvey annesi Türkan Aydın ve kız kardeşleri Safiye Aydın Demirtaş ve Emine Aydın Salih´i koronavirüs nedeniyle kaybettiği belirtildi.

Koronavirüs nedeniyle Aydın ailesinden 2 kişinin Akyazı ilçesinde evde, 3 kişinin ise hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü´ne bağlı filyasyon ekipleri ailenin diğer fertleri ve yakınlarıyla ilgili çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Akyazı Güven HASBAŞ-Onur GÜDEN

2021-03-31 16:30:39



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