Akyazı meclisinde 10 gündem maddesi karara bağlanacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Akyazı Belediyesi Meclisi 6 Nisan Salı günü toplanıyor. Oturumda 10 gündem maddesi karara bağlanacak.

Akyazı Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclisi toplantısı 6 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek. Akyazı Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek oturumda 10 gündem maddesi karara bağlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.