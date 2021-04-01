Sakarya’da ihracat yüzde 10.1, ithalat ise yüzde 2.5 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Şubat ayı Türkiye ve İllere göre Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Sakarya’da genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 10.1, ithalat ise yüzde 2.5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici Dış Ticaret İstatistikleri, Şubat 2021 sonuçları değerlendirildi. Açıklamaya göre, Türkiye ihracatı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.6 artarak 16 milyar 9 milyon dolar, ithalatı ise 9.4 artarak 19 milyar 308 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü açıklamasında, Sakarya’nın Şubat ayı ihracat ve ithalat verileri de paylaşıldı. Buna göre, Sakarya’da ihracat 2021 Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.1 azalarak 466 milyon 376 bin dolar, ithalat ise yüzde 2.5 azalarak 234 milyon 869 bin dolar olarak gerçekleşti.

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