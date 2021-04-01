Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın ile birlikte Köprübaşı Mahallesi’nde devam eden doğalgaz çalışmalarını yerinde inceledi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’dan doğalgaz çalışmaları ile ilgili önemli açıklamalar geldi. AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın, Adapazarı Belediyesi Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yusuf Özden, meclis üyeleri Necdet Tömekçe ve Özkan Yetim ile birlikte Köprübaşı Mahallesi’nde devam eden doğalgaz çalışmalarını yerinde inceleyen ve bölge sakinleriyle sohbet eden Başkan Mutlu Işıksu, doğalgaz gündemiyle ilgili de verdikleri sözleri yerine getirmenin memnuniyetini yaşadıklarını vurguladı.

İmar planları ile ilgili 7 mahalledeki çalışmanın neticelenmek üzere olduğunun altını çizen Başkan Mutlu Işıksu, “Seçim çalışmalarımızda kıymetli hemşehrilerimizle paylaşmıştık. Sorumluluk alanlarımızda ilk önceliğimiz imar, sonra doğalgaz ve altyapı çalışmaları ve daha sonra da asfalt demiştik. Süleymanbey, Taşlık, Köprübaşı, Karaköy, Çökekler, Rüstemler ve Göktepe mahallelerimiz olmak üzere toplam 7 mahallemizin imar planları ile ilgili çalışma sürecimiz hamdolsun neticelenmek üzere” dedi.

İmar çalışmaları neticelendiği gibi altyapı çalışmalarının başladığını belirten Başkan Işıksu, “Bağlar ve Süleymanbey mahallelerimizde doğalgaz çalışması bitti, yaz aylarında asfaltları tamamlanacak. Köprübaşı mahallemizde hat uzunluğu 3 bin 700 metre, bir ay içerisinde çalışma bitecek. İmarlı alanlardaki tüm binalara da gaz arzı sağlanacak. Köprübaşımıza da hayırlı olsun” diye konuştu.

Köprübaşı’ndaki çalışmaların ardından 6 mahallede daha doğalgaz çalışmalarının başlayacağını aktaran Başkan Mutlu Işıksu, “Çok yakında Çamyolu’muzda ve yıl içinde de Taşlık, Çökekler, Karaköy, Rüstemler ve Göktepe mahallelerimizde doğalgaz çalışmaları başlamış olacak. Sorumluluk alanlarımızdaki çalışmaların hemen ardından ihtiyaç tespit ettiğimiz noktalara asfaltlarını da atacağız” şeklinde konuştu.

Adapazarı’nın birlik, beraberlik ve dayanışmanın yurdu olduğunu aktaran Başkan Işıksu, ilgili kurumların ortak çalışmaları ile önemli çalışmaların hayata geçtiğini vurguladı. Işıksu, “Birlikten başarı gelir. Sorumluluk alanlarımızda imar Adapazarı Belediyemizden, doğalgaz altyapısı AGDAŞ’tan ve asfaltlar da bizden. Doğalgaz çalışmaları için yüksek gayret sergileyen AGDAŞ’a, Genel Müdürümüz Kenan Demir şahsında tüm çalışanlara şükranlarımızı sunuyoruz. Adapazarı’mız için hep birlikte, gayretle çalışmaya devam inşallah” ifadelerini kullandı.

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