Hikaye Yarışmasında seçici kurul değerlendirmeleri başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

1. Ulusal Sait Faik Abasıyanık Hikaye Yarışmasında başvurular sona erdi. 710 başvurunun kabul edildiği yarışmada seçici kurul değerlendirmelerine başladı. 7 Mayıs’ta son bulacak değerlendirmeler sonucunda dereceye girenler www.sakarya.bel.tr adresinden ilan edilecek.

Toplam 749 başvurunun 710’unun kabul edildiği ‘Ada Hikayeleri’ yarışması için seçici kurul değerlendirmelerine başladı. Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu, Doç. Dr. Gülsemin Hazer, Yazar Ali Ural, Yazar Ercan Yılmaz ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Resul Narin’den oluşan seçici kurul değerlendirmeleri ise 7 Mayıs’ta son bulacak. Dereceye girenlerin ödüllendirileceği yarışmanın sonuçları 7 Mayıs tarihinde www.sakarya.bel.tr adresinden ilan edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.