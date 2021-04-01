Hikaye Yarışmasında seçici kurul değerlendirmeleri başladı

1. Ulusal Sait Faik Abasıyanık Hikaye Yarışmasında başvurular sona erdi. 710 başvurunun kabul edildiği yarışmada seçici kurul değerlendirmelerine başladı. 7 Mayıs’ta son bulacak değerlendirmeler sonucunda dereceye girenler www.sakarya.bel.tr adresinden ilan edilecek.
Toplam 749 başvurunun 710’unun kabul edildiği ‘Ada Hikayeleri’ yarışması için seçici kurul değerlendirmelerine başladı. Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu, Doç. Dr. Gülsemin Hazer, Yazar Ali Ural, Yazar Ercan Yılmaz ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Resul Narin’den oluşan seçici kurul değerlendirmeleri ise 7 Mayıs’ta son bulacak. Dereceye girenlerin ödüllendirileceği yarışmanın sonuçları 7 Mayıs tarihinde www.sakarya.bel.tr adresinden ilan edilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.