Operasyonlarda yakalanan bin 563 kişiden 98'i tutuklandı

Sakarya'da Mart ayında düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlara karıştığı belirlenerek yakalan bin 563 kişiden 98'i tutuklandı. Yürütülen çalışmalarda ruhsatsız olan 28 tabanca, 13 tüfek ile çalıntı araç ele geçirildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, Mart ayında düzenlediği operasyonlarda suçlulara nefes aldırmadı. Polis ekiplerince yapılan operasyonlarda çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen bin 563 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 98'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 28 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet ruhsatsız tüfek, 18 adet kurusıkı tabanca ile çalıntı olan 15 motosiklet ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında ayrıca 30 günde kent genelinde yakalanan 20 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

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