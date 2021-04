İhtiyaç sahiplerine yönelik Türkiye’ye örnek olacak proje Şehirde ihtiyaç sahibi kimse kalmasın diye açılan ‘Sosyal Mağaza’ hizmette Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: “Türkiye’ye örnek olacak bir hizmet”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik Türkiye’ye örnek olacak bir proje hayata geçirildi. İhtiyaç sahiplerinin kullanması için temiz, kullanılmamış ve deforme olmamış tüm giyim ürünlerinin yer aldığı ‘Sosyal Mağaza’ projesi vatandaşlara hizmet veriyor.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik önemli bir projeye imza atıldı. Sosyal Gelişim Merkezi içerisinde 300 metrekare alana ‘Sosyal Mağaza’ açıldı. İçerisinde 2 bin 500 parça kıyafetin bulunduğu mağaza da; ihtiyaç sahiplerinin kullanması için temiz, kullanılmamış, deforme olmamış tüm giyim ürünleri yer alıyor. Şehirde ihtiyaç sahibi vatandaşların kalmaması için kurulan mağaza geliri olmayan veya dar gelirli ailelerin giyim konusunda ihtiyaçlarını karşılıyor.



Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bunun yanı sıra aynı merkez içerisinde bulunan ve ihtiyaç sahibi vatandaşların gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına hizmete geçecek olan ‘Sosyal Market’in de yakın bir zamanda hizmete geçeceğini aktardı. AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile birlikte ‘Sosyal Mağaza’yı ziyaret eden Başkan Yüce, Türkiye’ye örnek olacak bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.



2 bin 500 parça kıyafet ile örnek bir hizmet

300 metrekare alana kurulu mağazada 2 bin 500 parça kıyafetin bulunduğunu aktaran Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezinde, Türkiye’ye örnek olacak nitelikli, engelli, yaşlı ihtiyaç sahibi kimsesiz kişilere, ailelere, çocuklara kısacası toplumun her kesimine kesintisiz hizmet verebilecek ve fayda sağlayacak bir mağazanın açılışını sunmaktayız. Bu kapsamda ihtiyacı olan vatandaşlarımızın, insan onuruna yakışır bir hizmet anlayışı ile giyim ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Sosyal Sevgi Mağazamızın faaliyete geçmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. 300 metrekare alana kurulu, içerisinde 2 bin 500 parça kıyafet bulunan Sosyal Mağaza hem içeriği hem de işleme yönetimi ile örnek bir hizmet olmuştur” dedi.



Hizmet bizden, kullanmak sizden

Kıyafetlerin gerekli dezenfekte işlemleri yapıldıktan sonra raflara konulduğunu belirten Yüce, “Mağazamıza bağışlanacak sıfır ürünler ile sizlerden gelen kullanılabilir ikinci el ürünler gerekli dezenfekte işlemleri yapıldıktan sonra ihtiyaçları tespit edilen vatandaşlarımız gelip istedikleri şekilde burada giyinip kendilerine hizmet sunmaktayız. Bununla birlikte ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlarımıza, hanede yaşayan kişi sayısına göre puan tanımlanacak ve o puanlar ile mağazamızdan alışveriş yapabileceklerdir. Her aileye yaz ve kış alışverişi olmak üzere senede 2 defa puan sıralamasına göre istediği ihtiyacını buradan karşılayacaktır. Burada çocuğundan, yaşlısı ve gencine yani her sınıfa göre çeşitte kıyafet bulunmakta. Herkes istediği elbiseyi, kıyafeti çok rahat alıp gidebilecektir. Bunu Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hizmetine açmış olmaktayız. Mağazamızın, Sakarya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hizmet bizden, kullanmak sizden” diye konuştu.



Sosyal Market çok yakında hizmette

Faaliyette olan ‘Sosyal Mağaza’nın yanı sıra, ihtiyaç sahibi vatandaşların gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına yakın bir zamanda ‘Sosyal Market’ projesini de hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Yüce, “Sosyal Sevgi Mağazamızın hemen yanında ihtiyaç sahiplerinin gıda ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri Sosyal Marketi de çok yakında hizmete açıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, vereceğimiz kartlar ile tıpkı Sosyal Sevgi Mağazamızda olduğu gibi gıda ihtiyaçlarını Sosyal Marketten karşılayabilecekler. Kendilerine verilen kart ile gelerek aylık temel gıda ihtiyaçlarını alıp gidecekler” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.