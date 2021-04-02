O kenevirler büyüdü, bakın ne oldu Kenevirden üretilen oyuncaktan, çantaya birçok ürün vatandaşın beğenisine sunuldu Başkan Yüce: “Endüstriyel keneviri merkezimizde çeşitli ürünlere dönüştürüyoruz” “Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezimiz de Dünyada tek ve tekrarı olmayan kişiye özel ürünler üretiyoruz”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin endüstriyel kullanım için ektiği kenevirler büyüyerek, çeşitli ürünlere dönüşmeye başladı. Çantasından, oyuncağına, süs eşyasından, ayakkabısına kenevirden üretilen birçok ürünün vatandaşın beğenisine sunulduğunu aktaran Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, “Sakarya Büyükşehir Belediyemiz tarafından üretilen endüstriyel keneviri, Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezimiz de farklı ürünlere dönüştürüyoruz” dedi.



Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, geçtiğimiz aylarda Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan Alancuma Mahallesi’nde endüstriyel kullanım için 100 dekar alan üzerinde gerçekleştirilen kenevir ekimine katılarak, “Kenevir ürünü ekimi ve hasadı kolay olmakla birlikte tarımdan sağlığa, inşaattan, gıdaya, tekstil ürünlerine kadar daha birçok sektörde kullanılabilen çok avantajlı milli bir hazinedir. İnşallah ekimini gerçekleştirdiğimiz endüstriyel kenevir ile hem ülkemiz hem de şehrimiz ekonomisine büyük katkı sunacağız” ifadelerine yer vermişti. Endüstriyel kullanım için ekilen kenevirler, Büyükşehir bünyesindeki Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezinde çeşitli ürünlere dönüşmeye başladı.



Merkezde el sanatları eğitmen ve öğrencilerinin elinde şekillenen süs oyuncakları, dekoratif kabak, çanta, yastık kılıfı, ayakkabı ve daha birçok ürünün kenevirden yapıldığını aktaran Başkan Yüce, organik ve hijyenik ürünleri vatandaşların hizmetine sunmak üzere atölyeyi oluşturduklarını ifade etti. 15 kişilik eğitmen ve öğrenci grubunun özenli çalışmaları ile ortaya çıkan ürünleri yerinde inceleyen Başkan Yüce, kenevir lifinden yapılan eşyaların yanı sıra ebru sanatının tekstil ile bütünleştiği çalışmalar ile esanslı mum ürünlerinin yapıldığını da belirtti. Polyester ve bal mumundan yapılan doğa dostu ürünleri vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Yüce, belediye tarafından üretilen endüstriyel keneviri farklı ürünlere dönüştürdüklerini söyledi.



Endüstriyel keneviri farklı ürünlere dönüştürüyoruz

Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezinde 15 kişilik eğitmen ve öğrenci tarafından kenevir lifi ve elyaftan ürünlerin yapıldığını aktaran Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezinde 15 kişilik usta, öğrenci hocalarımız tarafından kenevir lifi ve elyaftan ürünler yapılıyor. Esanslı mum ürünleri yapılmakta, ebrunun tekstil ile nakşedilmesiyle tekstil ürünleri yapılmakta. Polyesterden dekoratif ürünler yapılmakta ve doğa dostu çantalar yapılmakta. Biz kenevirden, polyester ve mumdan değişik ürünleri organik, hijyenik olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmak üzere bir atölye oluşturduk. Bu atölyede; kenevir lifi ve kenevir lifinden elyaflar yapılarak bunlar değişik ürünlere dönüşmektedir. Sakarya Büyükşehir Belediyemiz tarafından üretilen endüstriyel keneviri, Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezimiz de farklı ürünlere dönüştürüyoruz. Kenevirden yapılan süs oyuncukları, kenevirden dekoratif kabak, kenevir çantası, kenevir yastık kılıfı, kenevir ayakkabısı, kenevir dekoratif eşyalar üretilen ürünlerden sadece birkaç tanesi” dedi.



Dünyada tek ve tekrarı olmayan kişiye özel ürünler

Bitkilerden üretilen doğal esans yağı kullanılarak farklı boyut ve şekillerde mum üretiminin de yapıldığını ifade eden Başkan Yüce, “Esanslı mum ürünlerini elde etmekteyiz bu İhtisas Merkezimizde. Bitkilerden üretilen doğal esans yağı kullanılarak mum üretim atölyemizde birçok boyut ve farklı şekillerde mum üretimi gerçekleştirmekteyiz. Bununla birlikte Sakarya’nın sembolleri kullanılarak dekoratif mum tasarımları yapılmaktadır. Sakarya Gabak Evi için üretilmiş kabak şeklinde mumlarımız satış ofisinde satılmaktadır. Bununla birlikte ebrunun tekstil ile nakşedilmesi ile tekstil ürünleri elde etmekteyiz. 15. yüzyıla ait klasik ebru motiflerinin saten kumaş üzerine geçirilmesi ile farklı tekstil ürünleri üretilmektedir. Erkekler için; kravat, kol düğmesi, mendil takımları. Kadınlar için; eşarp, flor takımları üretilmektedir. Aynı zamanda ebru tekniğine bağlı olarak yapılan bir desenin tekrarı mümkün değildir. Her yapılan ürün farklı desendedir, bundan dolayı üretmiş olduğumuz ürünler dünyada tek ve tekrarı olmayan kişiye özel ürünlerdir” diye konuştu.



Doğa dostu ürünler

Hasat edilen kenevirin tohumlarından yağ, liflerinden de birçok çeşit ürünün elde edildiğini sözlerine ekleyen Başkan Ekrem Yüce, “Polyesterden dekoratif ürünler elde etmekteyiz. Polyester malzemesinin tasarlanması, işlenmesi, boyanması usta hocalarımız tarafından yapılan dekoratif ürünler ürettiğimiz atölyemizde; Sakarya’ya özel magnet, kabak şekilleri, açık ve kapalı mekan dekorları üretilmektedir. Doğa dostu çanta üretimi gerçekleştirmekteyiz. Yani doğa dostu pamuk kumaştan üretilen çantalar, hocalarımız tarafından tasarımı yapılmış ve özel kök boya ile boyanan ürünlerdir. Bu ürünlerimizi BELPAŞ marifeti ile vatandaşlarımızın hizmetine ve alımına sunulmaktadır. Kenevir toprak ile buluştu, toprakta yetiştirildi, hasat edildi, tohumlarından yağ elde edildi ve liflerinden de bu ürünler elde edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri bu şekilde vatandaşlarımıza sunulmuş oldu, ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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