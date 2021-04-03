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33 yıllık tatlıcı uyardı, Ramazan’da kalitesiz tatlıya dikkat Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi ucuz ve sağlıksız tatlı konusunda uyardı Baklavacı Ahmet Özen: “Kaliteli baklava altın sarısı olmalı. Yerken boğazı yedikten sonra ise mideyi yakmamalı” “110 TL’nin altında olanların mutlaka içerisinde küçükte olsa bir hile vardır. İnsanlar para vererek kendi sağlığını bozmamalı”

İHA

33 yıllık tatlıcı uyardı, Ramazan’da kalitesiz tatlıya dikkat Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi ucuz ve sağlıksız tatlı konusunda uyardı Baklavacı Ahmet Özen: “Kaliteli baklava altın sarısı olmalı. Yerken boğazı yedikten sonra ise mideyi yakmamalı” “110 TL’nin altında olanların mutlaka içerisinde küçükte olsa bir hile vardır. İnsanlar para vererek kendi sağlığını bozmamalı”

Ramazan ayının yaklaşmasıyla tatlıcı dükkanlarında hazırlıklar başladı. Sakarya’da da hazırlıklara başlayan tatlıcılar, vatandaşları kalitesiz tatlılar konusunda uyardı. 33 yıldır baklavacılık yapan Ahmet Özen, “Kaliteli bir baklava altın sarısı olmalı. Yerken boğazı, yedikten sonra ise mideyi yakmamalı. 1 kilogram fıstıklı Gaziantep baklavasının kilosu 110 ila 120 TL arasında. 110 TL’nin altında olanların mutlaka içerisinde hile vardır, insanlar para vererek kendi sağlığını bozmamalı” dedi.

Ramazan ayının gelmesi ve bayramın yaklaşması ile birçok tatlının yanı sıra baklavanın da tüketimi arttı. Merdiven altı üretilen ve kilosu 110 lira altında olan baklava ise insan sağlığını tehdit ediyor. 33 yıldır tatlıcılık sektöründe hizmet veren bir firma sahibi Ahmet Özen, Ramazan aylarında evlerine tatlı götürecek vatandaşları kalitesiz tatlı almamaları konusunda uyararak baklava yapımında kullanılan malzemelerin önemine vurgu yaptı. Özen, kaliteli baklavanın altın renginde olduğunu ve ucuza satılan kalitesiz baklavaların insan sağlığını tehdit ettiğini ifade etti.

Kaliteli baklava altın sarısı olmalı
Baklava yapımında kullanılan malzemelerin önemine vurgu yapan Özen, “Kaliteli tatlı hakkında şunu söyleyebilirim; TSE standartlarına uygun Türkiye’nin baklava yapısı var. Bu standartlara uygun baklava yapan firmalar zaten 1’inci kaliteyi üretmiş olur. Mesela kaliteli bir baklavada öncelikle sert buğday unu olması lazım, buğday nişastası olması lazım, özel sade yağ olması lazım. Gaziantep’ten özel özel boz dediğimiz, tam daha olmadan hazırlanmış boz fıstık olması lazım. Sade yağ ile boz fıstık pişince birbirine çok reha veriyor. Şeker çok önemli; belli yörelerin belli şekerleri var, o şekerler daha kaliteli yapıyor baklavayı. Kaliteli bir baklavayı yediğiniz zaman ağzınızda tereyağı ve fıstığın rehası çok öz oluyor. Yedikten sonra boğazınızda yanma yapmıyor o tereyağının, fıstığın özünü yedikten sonra insan çok mutlu da oluyor. Pişirme de çok önemli tabi, bir defa kaliteli bir baklava altın sarısı olmalı. Yerken boğazı, yedikten sonra ise mideyi yakmamalı” dedi.

İnsanlar para vererek kendi sağlığını bozmamalı
Kalitesiz baklava konusunda vatandaşları uyaran Gaziantepli baklavacı Ahmet Özen, “Kalitesiz bir baklava ise; yine ikinci kalite un kullanılıyor. Mısır nişastası kullanılıyor, boyalı yer fıstıkları veya farklı ürünler kullanıyorlar. Şeker yerine glikoz kullanıyorlar. Bunu yiyince şerbetinin çok olduğu anlaşılıyor. Mesela kaliteli tatlıda şerbet oranı çok azdır. Bir tepside 33 buçuk kilo oluyor ama ucuz tatlılar 4 kilo 200 gram şeklinde gelebiliyor yani 700 gram fazla şeker, mısır şurubu verilmiş oluyor. Hijyen şartları da çok önemli. Önce herkesin güvenilir bir baklavacısı olmalı. Ben çocuklarıma veya aileme baklava yedirirken ayda 3 defa değil de 2 kez alırım ama en kalitelisin alırım diyebilmeli. İnsanlar para verip kendi sağlığını bozmamalı. Mısır şurubundan, margarin yağından ne olursunuz uzak durun” diye konuştu.

Ramazan öncesinde hazırlıklarımızı tamamladık
1 kilogram Gaziantep baklavasının 110 TL fiyatında olduğunu, bunun altındaki fiyatlardaki tatlıların içerisinde küçükte olsa bir hile bulunabileceğini aktaran Özen, “Baklavacılık Osmanlı döneminden gelmiş ve uzun yıllara dayanıyor. Emeğimize saygılı olalım. Ucuz baklava alayım derken; ailenize margarin yağı ve mısır şurubu yedirmeyin. Şuanda 1 kilogram fıstıklı Gaziantep baklavasının kilosu en az 110 ila 120 TL arasında. Eğer 110 TL’nin altındaysa bir Gaziantep baklavası değildir. 110 TL’nin altında olanların mutlaka içerisinde küçükte olsa bir hile vardır. Ramazan öncesinde biz hazırlıklarımızı da tamamladık. Virüs döneminde insanlar evde oldukları için, baklavaya çok rağbet var, baklava satışları yoğun” şeklinde konuştu.

Para kazanacağım diye insanların sağlığını bozmayın
Son olarak meslektaşlarını kaliteli ve doğal ürünler yapması konusunda da uyaran Ahmet Özen, “Meslektaşlarıma seslenmek istiyorum; lütfen çocuklarımızın, büyüklerimizin sağlığına uygun güzel baklavalar yapalım. Fazla para kazanacağım diye insanların sağlığını bozmayın. Mısır şurubu, margarin yağları veya boyalı ürünleri, boyalı fıstıkları ne olursunuz kimseye yedirmeyin. Para kazanacağım diye bunun da vebali var. Meslektaşlarım adına söylüyorum; kaliteli ve doğal ürünler yapmaya gayret gösterirseniz, bizlerle birlikte herkes mutlu olur” ifadelerini kullandı.

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