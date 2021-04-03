Kıraathanenin sundurma demirine kendini astı 

Ramiz Kaan OKTAR/ERENLER (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Erenler ilçesinde, Tuğrul E. (21) kıraathanenin sundurma demirine kendini asarak yaşamına son verdi. Tuğrul E.´nin cep telefonunda ailesine yazdığı not çıktı.
Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi Erenler Caddesi´nde camiye sabah namazına gitmek için evinden çıkan vatandaşlar, yol üstündeki kıraathanenin sundurma demirine asılı olan kişiyi görüp polise haber verdi. Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Tuğrul E.´nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tuğrul E.´nin cenazesi morga kaldırıldı.
Tuğrul E.´nin cep telefonuna intiharıyla ilgili ailesine sitemde bulunduğu not yazdığı ortaya çıktı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Erenler Ramiz Kaan OKTAR
2021-04-03 11:45:13
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