Arkadaşlarının düğününe gitmek isterken polise yakalandılar

SERDİVAN (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Serdivan ilçesinde, arkadaşlarının düğününe gitmek isteyen 3 kişi hakkında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesi ile tutanak tutuldu.
Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi´nde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri, bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan 3 arkadaşın, izin belgelerinin olmadığı tespit edildi. Arkadaşlarının düğününe gittiği öğrenilen 3 kişi ekiplerin ceza yazmaması için dakikalarca dil döktü. 3 kişi hakkında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları nedeniyle tutanak tutuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan Güven HASBAŞ
2021-04-03 16:26:08
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