Akyazı Belediyesinde 10 gündem maddesi karar bağlandı

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Akyazı Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Bilal Soykan başkanlığında gerçekleşti.

Akyazı Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Bilal Soykan başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleşti. Salgın tedbirleri kapsamında gerçekleşen toplantıda 10 gündem maddesi görüşülerek karar bağlandı. Toplantıda konuşan Başkan Soykan ise karara bağlanan maddelerin ilçe halkına hayırlı olmasını temenni ederek çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

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