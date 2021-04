Ramazan'ın gözdesi hurmalar, tezgahları süsledi Hurma fiyatları 15 TL'den başlayıp, 70 TL'ye kadar çıkıyor

11 ayın sultanı Ramazan'ın başlamasına sayılı günler kala sofraların vazgeçilmezi olan hurma tezgahlardaki yerini aldı. En çok tercih edilen 'Medine hurması' olurken, kilosu 15 TL'den başlayıp 70 TL'ye kadar çıkan hurma çeşitleri de rağbet görüyor.

Ramazan ayında en çok tüketilen meyve ve sofraların vazgeçilmezi olan hurma, tezgahları süslemeye başladı. İftar sofralarının olmazsa olmazı hurma her kesime uygun olarak satışa sunulurken, fiyatları ise türüne göre değişiyor. Fiyatı, lezzeti ve sağlık açısından faydaları sebebiyle hem sahur, hem de iftar sofralarını süsleyen hurmanın fiyatı 15 TL ile 100 TL arasında satışa sunuluyor. Medine hurmasının Ramazan ayında çok satan meyve çeşidi olduğunu belirten ve hurma ticareti yapan Bekir Uzunoğlu, her kesime hitap eden hurma çeşitlerinin olduğunu ve bütün vatandaşların iftarlarını hurmaya açabileceklerini dile getirdi.



"15 TL'den başlayıp, 79 TL'ye çıkıyor"

Ramazan ayında satışların daha yoğun olduğunu kaydeden Uzunoğlu, "Ramazan'ın gelmesiyle hurmaya talebin arttığı bu dönemlerde bizimde yoğunluğumuz artıyor. Türkiye genelinden düşünürsek 3540 çeşit hurma olduğunu söyleyebiliriz. İnsanlarımızın bildiği 'Medine hurması' var. 'Mebrum' diye adlandırıyoruz bir de 'Kudüs' dediğimiz hurma var. Bu iki çeşit rağbet görürken dayanıklılık ve tat konusunda 'Medine hurması' daha çok satılıyor. 15 TL'den başlayıp 6070 TL'ye kadar çıkan hurma çeşitlerimiz var. Her keseye hitap eden hurma çeşitleriyle müşterilerimiz memnun etmeye çalışıyoruz. Geçen seneki fiyatlarla bu seneki fiyatlar birebir aynı hatta fiyatı düşen hurma çeşitlerimiz bile mevcuttur" dedi.



"Sofraların vazgeçilmezi"

Hurmanın Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olduğunu dile getiren müşteri Ahmet Yapan, "Ramazan ayı geldiğinde sofraların vazgeçilmezlerinden biri hurmalardır. Dolayısıyla yemeklerimize hurmayla başlarız. Peygamber efendimiz, 'oruçlarınızı zemzem suyuyla veya hurmayla açın' diye buyuruyor. Hurma kendi içerisindeki bütün vitaminleri topladığı için aç karnına yenildiğinde hem vücut sağlığını muhafaza ediyor, hem de bizi fazla yemekten alıkoyuyor. Dolayısıyla sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmiş oluyoruz. Fiyatlarda geçen seneye göre bir artış olmadı bunu bir alıcı olarak daha iyi görüyoruz” diye konuştu.



