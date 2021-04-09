Akyazı Belediyesi, arıcılık yapan vatandaşları uyardı

Havaların ısınması ile birlikte İlçe genelinde sinek, böcek ve haşarat ile yoğun mücadele çalışmalarına yeniden başlayan Akyazı Belediyesi Sağlık işleri Müdürlüğü, arıların zarar görmemesi için arıcılıkla uğraşan vatandaşları uyardı.

Akyazı Belediyesi Sağlık işleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınması ile birlikte İlçe genelinde sinek, böcek ve haşarat ile yoğun mücadele çalışmalarına yeniden başladı. Bu kapsamda sağlık işleri ekipleri, ilaçlamadan arıların zarar görmemesi için arıcılık ile uğraşan vatandaşların arıcılık yaptığı yerleri belediyeye bildirmeleri konusunda uyardı.

Sağlık işleri tarafından yapılan uyarıda, “Havaların ısınması ile birlikte, İlçe genelinde çoğalan ve şu anda yumurtlama evresinde olan her türden sinek, böcek ve haşeratla yapılan mücadelemiz belli bir plan ve program dahilinde kapalı kanal, açık kanal ve gübrelikleri ilaçlama şeklinde devam etmektedir. Arıcılık yapan vatandaşlarımızın bu durumdan mağdur olmamaları ve arılarının ilaçlardan zarar görmemeleri için Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri Birimine bilgi vermeleri gerekmektedir. Belediye olarak ilaçlama çalışmalarını yaparken çevreye ve bitki örtüsüne yararı olan arıların bu durumdan zarar görmelerini istemiyoruz. Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet göstermelerini, arıcılık yapıyorlarsa belediyemize bilgi vermelerini önemle rica ederiz” denildi.

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