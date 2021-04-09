Gazetecilik öğrencileri BİK’i konuştu BİK Müdürü Çorbacı: “Gazeteciliği istismar ettirmeyiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gazetecilik öğrencileri BİK’i konuştu BİK Müdürü Çorbacı: “Gazeteciliği istismar ettirmeyiz”

İHA

Gazetecilik öğrencileri BİK’i konuştu BİK Müdürü Çorbacı: “Gazeteciliği istismar ettirmeyiz”

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (SUBÜ) sektörle buluşma etkinlikleri, pandeminin etkisiyle dijital platformlarda devam ediyor. Üniversitenin Gazetecilik Bölümü öğrencileri Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı’dan kurum faaliyetlerini dinledi.
Sakarya Basını başta olmak üzere ülkenin birçok şehrine gazeteci yetiştiren SUBÜ Sakarya Meslek Yüksekokulu Gazetecilik ve Habercilik Bölümü, Korona virüs nedeniyle yüz yüze gerçekleştiremediği sektör temsilcileriyle söyleşi programlarını dijital ortamlarda devam ettiriyor. Basılı yerel basın işletmelerinin önemli bir paydaşı olan Basın İlan Kurumu’nun faaliyetlerinin konuşulduğu “Basın İlan Kurumu’nun yeni vizyonu” başlıklı söyleşiye Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı katıldı.
Gazetecilik ve Habercilik Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Zülfikar Özçelik’in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Özçelik, yerel basının şehrin gözü kulağı, hafızası ve geleceği olduğuna vurgu yaparak, “Sakarya Basını’nın ve ilgili kurumların öğrencilerimize gösterdiği destekle geleceğin gazetecilerini birlikte yetiştiriyoruz. Türkiye’nin basın ile ilgili önemli kurumları olan RTÜK, BİK ve Anadolu Ajansı yöneticilerinin de Sakaryalı olmasının bizler için bir avantaj olduğunu düşünüyoruz. Basın faaliyetlerinin önemli bir destekleyicisi olan Basın İlan Kurumu’nu daha yakından tanımak için sizleri konuk etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Kurumun etkinliği arttı
BİK Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı üniversite öğrencileriyle bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirttiği konuşmasında, Basın İlan Kurumu’nun son dönemlerde çok daha etkin hale geldiğini ve bunun yerel basına büyük katkı sağladığını vurguladı. Genel Müdür Rıdvan Duran ve ekibinin mesai sınırlaması düşünmeden gece gündüz yerel basının yanında olduğunu kaydeden İbrahim Çorbacı, “Resmi ilan ve reklamların yayınlanmasıyla basına sağlanan; özellikle yerel gazeteler için hayati öneme sahip kamu desteği, 2002’de 53,5 milyon Türk Lirası iken 2019 yılı sonu itibariyle 467 milyon Türk Lirasını bulmuştur. Kurum, gazeteleri dijital ortamda denetleyebilmek için oluşturduğu sistemle aynı zamanda Türkiye’nin en büyük dijital gazete arşivine sahiptir. Ayrıca bu zorlu pandemi günlerin de yerel basına desteklerimiz oldu. Gazetecilere faizsiz kredi imkanlarımızı da sunduk. Yerel Basının ayakta kalması ve gelişmesi için büyük bir seferberlik içindeyiz” diye konuştu.

Gazeteciliği istismar ettirmeyiz
Gazetecilik Mesleğinin bir kamu hizmeti olduğuna vurgu yapan Şube Müdürü İbrahim Çorbacı, Şube’ye bağlı tüm şehirlerdeki gazeteleri tek tek incelediklerini ilan ve reklamlar şartlarını ihlal eden gazetelerin uyarıldığını ve gazetecilik faaliyetlerini yerine getirmemekte ısrar edenlere de caydırıcı cezalar verildiğini belirtti. Çorbacı, “Basın Ahlak Esasları kapsamında şikayete bağlı ve/veya resen inceleme yaparak, ihlalin sabit olduğu hallerde resmi ilan kesilmesi yoluyla gazetelere yaptırım uygulayabiliyoruz. Kurumumuz yaptığı mevzuat düzenlemeleri ile gazetelerin kendilerine ait internet haber sitelerini de bu kapsamda inceleyip müeyyide uygulayabilmektedir. Bu konuda tek yetkili olan Kurumumuz, evrensel etik ve hukuk kuralları çerçevesinde çok sayıda kişi, kurum ve kuruluşun mağduriyetini giderirken; diğer yandan da haklarında suçlamalarda bulunulan gazete ve gazetecilerin haklılıklarını ortaya koymalarını sağlanmıştır” şeklinde konuştu.

Söyleşi öğrencilerin soru ve cevap bölümüyle tamamlandı. Bölüm Başkanı Zülfikar Özçelik, öğrencilerin eğitimine sunduğu katkı için Çorbacı’ya teşekkür ederken üniversite sektör işbirliğinin nitelikli gazeteciler yetişmesinde büyük rol oynadığını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Soykan’dan Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası’na teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Başkan Soykan’dan Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası’na ...
Sakarya'da, Gelecek Partisi ilçe teşkilatı binasına soda şişeli saldırı
YEREL HABERLER Sakarya'da, Gelecek Partisi ilçe teşkilatı binasına ...
Akyazı Belediyesi, arıcılık yapan vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Akyazı Belediyesi, arıcılık yapan vatandaşları uyardı
Ramazan ayı öncesinde gül kokusu esanslı dezenfekte
YEREL HABERLER Ramazan ayı öncesinde gül kokusu esanslı dezenfekte
Sakarya’nın yüksek kesimleri Nisan ayında beyaza büründü
YEREL HABERLER Sakarya’nın yüksek kesimleri Nisan ayında beyaza ...
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan: “Kendine söz geçiren insan gerçekten güçlü insan demektir”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ayşen ...
Karamollaoğlu: Mahkeme ceza verir, iktidarlar değil
YEREL HABERLER Karamollaoğlu: Mahkeme ceza verir, iktidarlar değil
Göç eden leylekler Sakarya’da mola verdi Leyleklerin grup halinde uçuşu ve tarlaya inişi adeta görsel şölen oluşturdu
YEREL HABERLER Göç eden leylekler Sakarya’da mola verdi Leyleklerin ...
Altınküre Okulları’ndan Asayiş Şube Müdürlüğüne ziyaret
YEREL HABERLER Altınküre Okulları’ndan Asayiş Şube Müdürlüğüne ...
Sakarya’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu Operasyonda 67 sikke, 2 kılıç ve 1 kama ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sakarya’da tarihi eser kaçakçılığı ...
Müebbetle yargılanan DEAŞ’ın sözde eğitim bakan yardımcısı ülkesine iadesini istedi
YEREL HABERLER Müebbetle yargılanan DEAŞ’ın sözde eğitim bakan ...
Uyuşturucu operasyonunda 6 buçuk kilo bonzai, 11 gram metamfetamin ele geçirildi Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 6 buçuk kilo bonzai, 11 gram ...
Glütensiz gıdada yüzde 100 yerli ve milli hamle Glütensiz gıda üretimi yapan firmanın pazarlama direktörü Meral Tek: “İthal edilen ürünlerin süresinin uzun, fiyatının yüksek olması tüketici için tercih sebebi olmuyordu” “Bizde, yüzde 100 yerli, milli ve kolay ulaşılabilirlik olsun diye bir ürün gamı sunmak istedik”
YEREL HABERLER Glütensiz gıdada yüzde 100 yerli ve milli ...
Evlerinde yangın çıktı, gittikleri teyzelerinde rahatsızlandılar
YEREL HABERLER Evlerinde yangın çıktı, gittikleri teyzelerinde ...
Akyazı Belediyesinden büyük başarı: 2 yılda borçsuz belediye unvanına ulaştı Akyazı Belediyesi borçlarını sıfırladı, geriye vadesi gelmemiş borçlar kaldı Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan: “Seçimde hemşerilerimize vermiş olduğumuz vaatlere sadık kalarak hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz”
YEREL HABERLER Akyazı Belediyesinden büyük başarı: 2 yılda borçsuz ...
Evlerinde çıkan yangında zehirlendiler, 4 saat sonra fenalaşınca hastaneye kaldırıldılar Mutfakta çıkan yangın 3 kişiyi etkiledi Olayı anlatan anne Neziha Doğan: “Çocuklar dumanla uyanmışlar”
YEREL HABERLER Evlerinde çıkan yangında zehirlendiler, 4 saat sonra ...
Suriyeli, Iraklı ve Türk çocuklar, oyunlarla kaynaştı
YEREL HABERLER Suriyeli, Iraklı ve Türk çocuklar, oyunlarla kaynaştı
Osmanlı şehzadesinin biyografisi ilçenin simgesi oldu
YEREL HABERLER Osmanlı şehzadesinin biyografisi ilçenin simgesi oldu
Korona virüs denetimi esnasında restoranda muhtara saldırı Fotoğraf çekimi sırasında müşterinin saldırısına uğradı, darp raporu alarak şikayetçi oldu Mahalle Muhtarı Ali Beyaz: “Kargaşada yerinden fırladı ve yumruk attı”
YEREL HABERLER Korona virüs denetimi esnasında restoranda muhtara ...
Otomobil şarampole yuvarlandı, baba-oğul yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole yuvarlandı, baba-oğul yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak şarampole uçtu Kazada sürücü baba ile çocuğu yaralandı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak şarampole ...
Güneşli havayı gören vatandaşlar soluğu parklarda aldı Kimi vatandaş piknik yaparken kimi vatandaş ise top oynadı
YEREL HABERLER Güneşli havayı gören vatandaşlar soluğu parklarda ...
Kapıdan çıkarken destek aldığı tüfek sonu oldu
YEREL HABERLER Kapıdan çıkarken destek aldığı tüfek sonu oldu
Otomobil ile çarpışan traktör takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan traktör takla attı: 1 yaralı