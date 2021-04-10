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Markete mal sevkiyatı yapan kamyon yanarak küle döndü Alev topuna dönen kamyonun ön kısmından geriye demir yığınları kaldı

İHA

Markete mal sevkiyatı yapan kamyon yanarak küle döndü Alev topuna dönen kamyonun ön kısmından geriye demir yığınları kaldı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir zincir markete mal sevkiyatı yaptığı sırada alev topuna dönen kamyon, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Serdivan ilçesi Köprübaşı Mahallesi 20.Cadde üzerinde bulunan bir zincir marketin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, markete mal sevkiyatı yapan 81 AAT 921 plakalı kamyonun ön kısmında, bir anda alevler çıkmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangında kamyonun ön kısmı alev topuna dönerken, market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alarak söndürdü.
Kamyonun yanarak demir yığınına döndüğü yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

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