Sakarya'da, markete ürün taşınan kamyon yandı

Güven HASBAŞ/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Serdivan ilçesinde, markete ürün getirilen kamyonun motor kısmında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, kasadaki ürünler de çevredekilerin yardımıyla boşaltıldı.
Köprübaşı Mahallesi 20´nci Cadde'de, zincir markete ürün getirilen 81 AAT 921 plakalı kamyonun motor kısmında, öğle saatlerinde yangın başladı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu aracın kasasına sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Kamyon, kullanılamaz hale gelirken, kasada bulunan ürünler ise çevredekiler ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla boşaltıldı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan Güven HASBAŞ
2021-04-10 13:05:16
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