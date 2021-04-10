Çocuklara evsel atıklarla gübre yapılması öğretiliyor



Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA'da sınıf öğretmeni Neslihan Dicle Tibet´in de aralarında bulunduğu 10 öğretmeninin hazırladığı proje kapsamında, Türkiye´de 10, Romanya´da 1 okulda ilkokul öğrencilerine evsel atıklardan gübre yapımı ve toprağın korunması eğitimi veriliyor. Proje sayesinde evlerde çöpe atılan salata, domates, patates gibi evsel atıklar ile saman, yaprak, ölmüş çiçekler gübreye dönüşüyor.

Adapazarı´nda bulunan TOKİ İlkokulu´nda görevli sınıf öğretmeni Neslihan Dicle Tibet´in de aralarında bulunduğu Türkiye´nin farklı şehirlerindeki 10 ve Romanya´da bulunan 1 öğretmen, hazırladıkları `Topraktaki İzim´ e-twinning projesiyle ilkokul çağındaki çocuklara gübre yapımı ve toprağın korunmasıyla ilgili eğitim verilmesini sağladı. Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Adapazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de projeye destek vererek çocuklara eğitim vermeleri için ziraat mühendisi görevlendirdi. Okullarının bahçesinde hazırlanan alana gelen çocuklar, aldıkları eğitim sonrasında tek tek doğal gübre yapımını denedi.

Okul bahçesinde evsel atıklar, saman, su ve çeşitli malzemelerle doğal gübre yapımı gerçekleştiren 2´nci sınıf öğrencisi Merve Duman, "İlk önce annelerimizin doğradığı salata kabukları ve yumurta kabuklarını bir kutuya koyduk. Daha sonra da o kutuyu okulumuza getirdik. Okulumuzda da gübre yaparak toprağa verdik. Kompost yapımı çok eğlenceli ve güzel" dedi.

Öğretmen Neslihan Dicle Tibet, öğrenciler ve velilerin projeye destek verdiklerini belirterek, "Toprağı nasıl verimli kullanabiliriz, bunu çocuklara öğretmeyi amaçlıyoruz. Çocuklarımız öncelikle kompostun ne olduğunu ve nasıl yapılacağını öğrendiler. Evdeki atıkların da geri dönüştürülebileceğini öğrendiler. Evde birkaç günde bile ne kadar fazla atığın ortaya çıktığını ve doğadan gelen birçok şeyin tekrar doğaya emanet edildiğini gördüler. Böylelikle çocuklarda israf etmeme bilinci oluştu. Çünkü gördüler ki sadece 1-2 günde bile bir sürü evsel atık ortaya çıkıyor ve biz bunu nasıl yararlı hale çevirebileceğimizi düşündüğümüzde kompost yapımına karar verdik. Umarım bu proje birçok okula da örnek olur. Bizim amacımız birçok kitleye ulaşabilmek ve farkındalık yaratmak. İnşallah amacımıza ulaşırız" diye konuştu.

Öğrencilere evsel atıklardan nasıl gübre yapılacağını anlatan, Adapazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü´nde görevli ziraat mühendisi Remzi Sağlık, "Öğrencilere önce kompostu tanıttık ve bilgi verdik. Bitkilerin de bir canlı olduğuna değindik ve burada kullandığımız madde ve kabukların hangi elementleri barındırdığını, insanda ve bitkilerde ne görev yaptığını anlattık. Daha sonra kompost yapımına geçtik. Kullandığımız malzemeleri çocuklarla birlikte uygulamalı bir şekilde yaptık" diye konuştu.

Projeye destek verdiklerini ve benzer projelerin çoğalmasını istediklerini söyleyen Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, "Uzaktan erişim ve iş birliği yöntemleriyle okullarımızda bu dönemde hız kazandırdığımız e-twinning çalışmaları kapsamında, TOKİ İlkokulu´muzdaki öğrencilerimiz tasarruf tedbirlerinin alışkanlıkları arasına yerleştirilmesi ve üretime dayalı bir felsefenin oluşturulması adına bir proje gerçekleştirdiler. Bu kapsamda da e-twinning okulu olmayı hayal ediyorlar" ifadelerini kullandı.DHA-Eğitim Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR

2021-04-10 13:43:46



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