İlkokul öğrencileri, çeşitli etkinliklerle doğa ile bağ kurma yetisini geliştiriyor

Sakarya’da ‘My Friend/Nature’ eTwinning projesi öğretmenleri, öğrencilere doğa sevgisi bilincini kazandırmak adına etkinliklerine devam ediyor.

Türkiye’nin farklı şehirleri ile İtalya, Romanya, İspanya, Letonya ve Büyük Britanya gibi ülkelerden öğrenciler iklim değişikliğine dikkat çekmek için etkinliklerini sürdürüyor. Bu doğrultuda Sakarya genelindeki öğrencilerde, deneyler yapıp atık malzemeler ile oyuncak tasarlıyor. Ayrıca doğa fotoğrafçılığı ve fidan dikimi gibi etkinlikler de gerçekleştiren öğrenciler, doğa ile bağ kurma yetisini geliştiriyor.

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