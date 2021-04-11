Serdar Bozkurt: "Şapkayı önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor" Sakaryaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt: "Her şeyi başkalarının üzerine yıkarak bu işin içinden sıyrılamayız"

Sakaryaspor'un 21'lik mağlubiyeti ile sona eren Bayburt Özel İdare maçı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, "Burada ben de dahil olmak üzere, oyuncularımızın çok ciddi düşünmesi ve bazı kararları alarak şapkayı önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor" dedi.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Sakaryaspor sahasında ağırladığı Bayburt Özel İdare’ye 21 mağlup oldu. Sakaryaspor’un bu mağlubiyet ile puanı 60’da kalırken, Bayburt Özel İdare’nin ise puanı 40’a yükseldi. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, 11’lik beraberlik sonrasında yaşanan paniğin ardından mağlubiyetin geldiğini aktardı. Rakibin analizini yaptıklarına rağmen çalıştıkları pozisyonlardan yedikleri gollerin kendilerini daha fazla üzdüğünü aktaran Bozkurt, oyuncular ile birlikte bazı kararların alınması gerektiğini belirtti.



"11’den sonra çok panik yaptık"

Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Bozkurt, "Elimizdeki maçı verdik. Rakiplere çalışıyoruz, analizini yapıyoruz. Rakibin yaptığı tek iş, attığı gollerin büyük çoğunluğu 15 numaranın ortası ve Uğur’un kafa golleri. Bunu gösterdik, çalıştık ve söyledik. Yani mağlup olabilir ve golleri yiyebilirsiniz ama söylediklerimizin çıkması bizi daha da üzüyor. Oyuncularımız da biliyor bunu gösterdik. Başka türlü pozisyona giremediklerini de biliyoruz çünkü üreten takım olmadıklarını biliyorduk. 2. yarıda yeni kurulmuş bir takım, ilk baştan sadece 2 tane oyuncuları var onu da biliyorduk. Elazığ maçında bir yorgunluğumuz oluştu. 34 oyuncu değişikliği düşünüyordum, bu maçı bir şekilde geçirelim dedik, 6070 dakika oyuncular oynasın, Serik maçında değişiklik yaparız dedik. Oyuna girenler maalesef hiçbir şekilde katkı sunmadılar. Katkı sunmayınca da kontrol rakibin eline geçti, üretemedik. 11’den sonra çok panik yaptık. Orada biraz daha soğukkanlı davranmamız gerekiyordu" dedi.



"Şapkayı önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor"

Oyuncular ile birlikte bazı kararların alınması gerektiğini ifade eden Bozkurt, "Biraz şapkayı önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor, ben de dahil kendi adıma da söyleyeyim. Oyuncular ile birlikte sorumluluğu üzerimize almamız gerekiyor. Sorumluluğu başkasının üzerine atmak kolay ama ciddi ders çıkarmak gerek, bu işin bahanesi yok. Her şeyi başkalarının üzerine yıkarak bu işin içinden sıyrılamayız. Burada ben de dahil olmak üzere, oyuncularımızın çok ciddi düşünmesi ve bazı kararları almamız gerekiyor. İstikrarlı oyuncular ile devam etmemiz gerekiyor, bir hafta iyi daha sonraki hafta bir şey veremeyince bu işin tadı olmuyor. Böyle olunca biz de kadroyu şekillendiremiyoruz. Bizim belli bir kadro, belli bir şablon üzerinden yürümemiz gerekiyor. Artık bunun üzerinden PlayOff’a gidip orada o şekilde oynamamız gerekiyor" diye konuştu.

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