SAÜ'lü milli sporcudan Türkiye şampiyonluğu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Endüstri Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi Elif Manisa, Türkiye Triatlon Federasyonu’nun düzenlediği sezonun ilk triatlon yarışında Genç Kadınlar Türkiye şampiyonu oldu.

Endüstri Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi milli triatloncu Elif Manisa, Türkiye Şampiyonu oldu. Pandemi sebebiyle 1 buçuk yıl müsabakalardan uzak kalan Manisa, Türkiye Triatlon Federasyonu’nun Mersin Yenişehir’de düzenlediği sezonun ilk triatlon yarışında Genç Kadınlar Türkiye şampiyonu oldu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.