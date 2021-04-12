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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: “Sürdürülebilir istihdama ve pazar arzındaki artışa katkı sağlayacağız”

İHA

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: “Sürdürülebilir istihdama ve pazar arzındaki artışa katkı sağlayacağız”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Nisan ayı meclis toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile kurulan FİDAN A.Ş’nin çalışmaları ile açıklamalarda bulundu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan FİDAN A.Ş’nin çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, tarım potansiyelini en iyi bir şekilde değerlendirmeye devam edeceklerini ve Sakarya’nın tarımının Fidan A.Ş. ile daha iyi noktalara geleceğini belirtti.

Sürdürülebilir istihdama ve pazar arzındaki artışa katkı sağlayacağız
FİDAN A.Ş’nin Sakarya’da tarımsal kalkınmayı sağlamak, geleneksel üretim anlayışını modern teknoloji ve imkanlarla buluşturarak çiftçilere örnek olmak amacıyla kurulduğunu ifade eden Başkan Yüce, “FİDAN A.Ş. ile şehrimizin tarımsal potansiyelini öne çıkaracak pek çok projeyi hayata geçirdik. Sözleşmeli üretim modeli ile üreticimiz ve tüketicimiz arasındaki organizasyonu sağlamayı planlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle tüketicinin istediği koşulların sağlanmasıyla birlikte üreticilerimizle alım garantili anlaşma yapacağız. Böylece küçük ölçekli işletmelerimizi modern tedarik zincirine dahil edeceğiz. Sözleşmeli Üretim Modeli ile şehrimizde üretilen süs bitkilerindeki verimi artıracak, kalite standardını sürekli yükseltecek, organizasyon eksikliğinden kaynaklı zararların önüne geçeceğiz. Sürdürülebilir istihdama ve pazar arzındaki artışa katkı sağlayacağız” dedi.

Sakaryalılar için muhteşem bir yaşam alanı inşa ediyoruz
Melen Botanik Vadisi’nin cennet vadisine dönüştürüldüğünü ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Melen isale hattı üzerinde bulunan atıl alanı şehrimize kazandırıyoruz. Orman Bölge Müdürlüğümüzle birlikte imzaladığımız proje ile Sakarya, Melen Botanik Cennet Vadisine kavuşuyor. İçerisinde arıcılık çalışmaları, tıbbi ve aromatik bitki çalışmaları, bisiklet ve yürüyüş yolları ile Sakaryalılar için muhteşem bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Melen Botanik Cennet Vadisinde lavanta, adaçayı, biberiye, kekik, ıhlamur, akasya, defne, gül ve kuşburnu gibi çeşitli türlerde 1 milyon 885 bin 785 adet bitki bulunuyor. Ekim ve dikim zamanları geldikçe bu bitkilere yeni çeşitleri de ekliyor ve kalite ile birlikte çeşitliliği de koruyoruz. Bu ay içerisinde 100 dekarlık bir alana stevia (Şeker otu), melisa, mentol nanesi dikimini gerçekleştireceğiz. Tüm bu bitkileri tıbbi ilaç yapımı, kozmetik sektöründe kullanımı, çay ve içecek noktasında değerlendirilmesi, bitki polenlerinden aromatik bal üretilmesi gibi konularda istifade edeceğiz. Bitkilerin büyük bir kısmı ilaç sanayinde değerlendirilecek. Bu konuda Martin Bauer isimli bir firma ile bir anlaşma imzaladık. Melen Botanik Cennet Vadisinde üretilecek, gıda ve sağlık sektöründe kullanılacak bitkiler 10 yıllık süre boyunca firma tarafından satın alınacak” diye konuştu.

Sakarya tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim merkezi olacak
Melen Botanik Vadisi’nin aynı zamanda bölgede yeni bir sosyal alan olarak da hizmet sunacağını söyleyen Başkan Yüce, “Melen Botanik Cennet Vadisinde yürüyüş ve bisiklet yolu yapıyoruz. Bölgenin güvenliğini atlı güvenliklerimizle sağlayacağız. Kuracağımız kafeterya ile vadiyi hemşehrilerimizin ailecek vakit geçirebilecekleri bir yaşam merkezi haline getireceğiz. Son olarak da kuracağımız eğitim merkezi ile Melen’i bir Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Eğitim Merkezine dönüştüreceğiz. Böylece şehrimiz tıbbi ve aromatik bitki üretiminin önemli merkezlerinden biri olacak” şeklinde konuştu.

Hizmetlerimiz Sakarya’ya hayırlı olsun
Vatandaşa hizmet için durmadan çalıştıklarının altını çizen Başkan Yüce, “Bizleri bu makama layık gören hemşerilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak adına sadece Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak değil SASKİ, BELPAŞ, Fidan AŞ, Sera AŞ gibi tüm iştiraklerimizle birlikte gündüz gece çalıştığımızı bilmenizi isterim. Yaklaşık 20 yıldır tüm halkımızın şahit olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çıktığımız bu yolda memur, işçi, çiftçi, esnaf, iş adamı, sanayici, turizmci gibi kısacası tüm meslek gruplarına eşit mesafede hizmet etmeye devam edeceğiz. Bir kere daha bu çalışmalara verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Hizmetlerimizin Sakarya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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