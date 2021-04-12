3 tekerli bisiklete 2 otomobil çarptı: 2 kişi yaralı

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Ramiz Kaan OKTAR/ARİFİYE (Sakarya),(DHA)- SAKARYA´nın Arifiye ilçesinde iki otomobilin art arda çarptığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklette bulunan yabancı uyruklu 1'i kadın 2 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Arifiye ilçesi D-650 yolu terminal mevkisindeki kavşakta meydana geldi. E.B. yönetimindeki 54 AFG 382 plakalı otomobil, arkasında ışıklandırma bulunmayan Suriye uyruklu Ali Hamo idaresindeki 54 MA 216 plakalı 3 tekerli elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Savrularak sol şeride geçen bisiklete bu kez yine arkadan gelen M.B. yönetimindeki 11 SA 367 plakalı otomobil çarptı. Bisiklet parçalara ayrılırken üzerinde bulunan Ali Hamo ve beraberindeki Miyade Zakkur isimli kadın yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Arifiye Ramiz Kaan OKTAR

2021-04-12 22:25:13



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