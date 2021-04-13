Motosiklet tutkusunu mesleğine dönüştürdü



Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Serdivan ilçesinde, bir inşaat şirketinde muhasebecilik yapan Fatma Kalkat (30), motosiklet tutkusunu mesleği haline dönüştürdü. Gerekli eğitimleri alarak motosiklet sürüş eğitmeni olan Fatma Kalkat, 1,5 yıldır motosiklet kullanmak isteyen kadınlara eğitim veriyor.Serdivan´da yaşayan Fatma Kalkat, 2015 yılında ehliyetini aldıktan sonra bir motosiklet satın alarak en büyük hayalini gerçekleştirdi. Yıllık izinlerinde motosikletiyle Türkiye´yi gezmeye başlayan ve hafta sonları yakın şehirlere giden Fatma Kalkat, geçen yıl kursa katılarak `Sürücü Direksiyon Eğitmenliği´ sertifikası aldı. Uzun süredir çalıştığı inşaat firmasındaki işinden ayrılan Fatma Kalkat, bir sürücü kursunda motosiklet eğitmenliğine başladı.Motosiklet sürmeyi çok sevdiğini belirten Fatma Kalkat, "Arkadaşlarımı güvenli bir şekilde trafiğe çıkarırdım. Hep destek oldum. Daha sonra bunu meslek haline çevirdim. Önceki yaptığım işi bıraktım. Sertifikamı alıp resmi olarak 2020´nin Ağustos ayından itibaren motosiklet hocalığına başladım. Yaklaşık olarak 70 kişinin motosiklet almasını sağladım. Bisiklet dahi sürmemiş kursiyerlerin, bugün 600 cc motosiklet sürmesi ve beni çok mutlu ediyor. Kadınylar hayallerini kesinlikle ertelemesin. Kadınlar motosiklet kullanamaz diye bir kavram yok. Aslında biz bunu yayıyoruz etrafa. Motosiklete ise ekipmansız binmeyin, şehir içinde asla hız yapmayın ve özgürlüğün tadını çıkartın" dedi.HEM NİŞANLISI HEM ÖĞRENCİSİ

Motosiklet sürüş eğitmeni Fatma Kalkat´ın nişanlısı ve aynı zaman kursiyeri olan Osman Ürdem, "Almanya´dan temelli olarak dönüş yaptık. Buraya gelince de geçen sene motosiklet ehliyetine yazıldım. Yaz aylarında motorumla gezmek benim hayalimdi. Sürücü kursuna yazılarak ehliyetimi aldım. Kursta tanıştık ve birbirimizi sevdik" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Serdivan Ramiz Kaan OKTAR

2021-04-13 11:38:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.