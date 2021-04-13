Prof. Dr. Çelik: “Parkinson, 20 ila 40 yaşları arasında da ortaya çıkabilir”

Özel Adatıp Hastanesi, Sakarya Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yahya Çelik, Parkinson hastalığının yaşlıların yanı sıra 20 ile 40 yaşları arasında da rastlandığını söyleyerek bilgiler verdi.

Adatıp Sağlık Grubu’na bağlı olarak Sakarya’da faaliyet gösteren Özel Adatıp Hastanesi, Sakarya Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yahya Çelik, Parkinson hastalığının yaşlıların yanı sıra 20 ile 40 yaşları arasında da rastlandığını söyleyerek bilgiler verdi. Parkinson'un Alzheimer hastalığından sonra en sık rastlanan, yavaş ilerleyici, beyin hücrelerinde yıkıma neden olan bir beyin hastalığı olduğuna değinen Prof. Dr. Yahya Çelik, “Parkinson beyinde dopamin adı verilen, beyin hücrelerinin birbirleriyle iletişimini sağlayan maddeyi üreten, hücrelerin bozulması sonucu ortaya çıkar. Beyinde dopamini üreten bu hücreler hareketlerin kontrolü, uyumu ve akıcılığından sorumludur. Kadınlara oranla erkeklerde yüzde 50 oranında daha fazla görülen bu nörolojik hastalık, çoğunlukla 60 yaş üzerindeki kişilerde görülse bile 20 ila 40 yaşları arasında da ortaya çıkabilir” dedi.

Parkinson hastalığının çoğunlukla vücudun bir yarısında başlayıp, yıllar içinde diğer yarısına geçtiğini ve ana belirtilerinin, hareketlerde yavaşlama veya titreme olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yahya Çelik, “Parkinson hastalığı sıklıkla tek tarafta, istirahat halinde ortaya çıkan, elde veya ayakta titreme ve eklem hareketlerinde katılıkla kendini gösterir. Zamanla yürürken tek veya iki taraflı kol sallanma hareketlerinde azalma veya kayıp, adımlarda küçülme, yürümeye başlamada zorluk, düğme iliklemek ya da açmakta zorlanma, yatakta dönme ya da oturup kalkmada güçlük, maske yüz ifadesi, alçak ve kısık ses tonu ile konuşma, el yazısında küçülme, öne doğru eğilme/kamburlaşma olabilir. Parkinson hastalığında beyinden kaynaklanan hareket bulgularından başka hareket haricinde belirti ve şikayetler de izlenir. Bunlar kabızlık, kan basıncının düşmesi, depresyon, uyku bozuklukları, huzursuz bacak sendromu ve koku duyusunun kaybıdır. Hastalığın orta ve ileri evrelerinde yürüyüş bozuklukları, denge kusurları, harekette donmalar ortaya çıkar, bunu düşmeler izleyebilir. İleri dönem bazı hastalarda bunama da görülebilir. Parkinson tanısı, hastanın klinik hikayesi ve nörolojik muayenesi ile konulmaktadır. Hastalık öncelikle ilaç tedavisi ile yapılmakta olup, seçili olgularda cerrahi ve pil tedavileri de yapılabilmektedir” diye korunuştu.

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