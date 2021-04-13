Tarlaya uçan araçta yaralandılar, kazanın şokuyla isimlerini hatırlamadılar

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Ramiz Kaan OKTAR/ERENLER (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçup, ağaca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın şokunu yaşayan 2 yaralı, polis isimlerini sorunca hatırlayamadı.

Kaza, öğle saatlerinde, D-100 yolu Erenler Bekirpaşa kavşağı mevkisinde meydana geldi. Emre Bozkurt yönetimindeki 34 DUN 839 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki tarlaya uçup, ağaca çarptı. Kazada 3 kişi, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın şokunu yaşayan 2 kişi, polis ekipleri isimlerini sorduğunda hatırlayamadı. Sağlık görevlilerince sakinleştirilen 3 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Erenler Ramiz Kaan OKTAR

2021-04-13 12:33:39



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