Öyküsüyle Türkiye birincisi oldu Öykü yarışması birincisi minik Ecrin, ailesine tatil kazandırdı

Ulusal bir gazetenin, trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla her yıl düzenlediği trafik konulu öykü yarışmasında, Erenler Ali Dilmen İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ecrin Nur Güntekin, Türkiye birincisi oldu.

Ulusal bir gazetede, gazetenin yazı işleri müdürünün oğlunun 1998 yılında trafik kazasında hayatını kaybetmesi üzerine her yıl her yıl 912 yaş arası çocuklara yönelik olarak düzenlenen trafik konulu öykü yazma ve anlatı yarışması, bu yıl 18. kez düzenlendi. Ulusal düzeyde 160 eserin yer aldığı yarışmaya, yazdığı öykü ve bu öyküyü anlattığı video ile katılan Erenler Ali Dilmen İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ecrin Nur Güntekin, Türkiye birincisi oldu. Aynı zamanda 2021 yılı "Öykünün Prensesi" seçilen Güntekin, yarışma ödülü olarak ailesiyle birlikte tatil kazandı.

Yarışmada birinci gelen Güntekin ve ailesini tebrik eden Ali Dilmen İlkokulu Müdürü Derya Karakavuz, yarışmaya daha önceki yıllarda da katıldıklarını ve önemli dereceler elde ettiklerini belirterek birinci gelen Güntekin'e akıl oyun seti hediye etti.

Öte yandan yarışmada, aynı okulda öğrenim gören Oğuz Talha Garip de, 160 aday arasından sekizinci oldu.

