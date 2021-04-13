Büyükşehirli sporcudan Türkiye rekoru

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2. Uluslararası İzmir Maratonu’na katılan Büyükşehirli sporcu Ali Turan, 6065 yaş kategorisinde Türkiye rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

2. Uluslararası İzmir Maratonu’na katılan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Ali Turan, 6065 yaş kategorisinde Türkiye rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. 42 kilometrelik etabı 3 saat 7 dakikada tamamlayan Turan, kendi yaş kategorisinde Türkiye rekoru kırdı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye rekoru kıran Ali Turan tebrik edildi.

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