SUBÜ Rektörü Sarıbıyık: “Sağlık turizmine entegre olacağız”

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO’yu ziyaret ederek akademisyenlerle buluştu. Sağlık turizmine entegre olacaklarını belirten Sarıbıyık, yapımı tamamlanan Mesleksel Beceri Laboratuvarlarının oluşturulmasına katkı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü’ye teşekkür etti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret ederek akademisyenlerle bir araya geldi. Daha sonra ise öğrencilerin uygulamalı eğitimlerde kullanacağı ve kısa süre önce tamamlanan ‘Mesleksel Beceri Laboratuvarları’nı ziyaret etti. Rektör Sarıbıyık’a Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen, Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aydın Şenol ve Akyazı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk de eşlik etti.

Akademisyenlerle gerçekleştirdikleri toplantıda pandemi sürecindeki eğitimöğretim faaliyetleri ve geleceğe yönelik hedeflere değinen SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Bu akademik yıl itibariyle öğrencilerimizden ayrı olarak eğitimöğretime başladık. Süreç her ne kadar başarılı bir şekilde ilerlese de ayrı kalmanın ve öğrencilerimizi buralarda görememenin burukluğunu yaşıyoruz. Akyazı’yı sağlık turizmi potansiyeli yüksek bir bölge olarak düşünüyoruz. Siz kıymetli hocalarımızın da alanlarıyla ilgili konulara bu entegrasyonu sağlayacak şekilde hazırlık yapmaları oldukça önemli. Bugün olmasa da kısa bir süre sonra sağlık turizmi alanında da katkı sağlamaya başlayacağız” dedi.



Donanımlı laboratuvarlar

Mesleksel Beceri Laboratuvarlarının eğitimde yenilikçi uygulamaların kullanılması ve öğrencilere temel mesleki becerilerin kazandırılması noktasında önemli olduğunu kaydeden Rektör Sarıbıyık, "Bu konuda özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’nin ve İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Aziz Öğütlü’nün ciddi katkıları oldu. İş insanlarımızdan da katkı aldık. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Neticede son derece donanımlı, modern ve şık laboratuvarlar ortaya çıktı. Sağlık alanında görev yapmak için iletişim son derece önemli. Bu anlamda öğrencilerimizin iletişim becerilerini geliştirmek adına iletişim laboratuvarımız da tamamlandı. Buralarda teorik olarak anlatılan ders konuları hazırlanan senaryo ve vaka örnekleri ile uygulamalı hale gelecek. Pandemi şartları el verirse aldığımız hibrit eğitim kararı gereğince öğrencilerimiz uygulamalı eğitimler için Ramazan ayı sonrası laboratuvarları kullanacak. Böylelikle yeni fakülte ve meslek yüksekokulumuz öğrencilerine fiziki olarak da kavuşmuş olacak” diye konuştu.



12 yatak 5 bakım similatörü

Laboratuvarlarda fizik muayene, sağlığı değerlendirme uygulamaları, hasta bakım uygulamaları ve egzersiz uygulamalarının yapılabileceğini belirten SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen, “Hemşirelik Bölümü öğrencilerimizin yararlanacağı beceri geliştirme laboratuvarlarımız ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerimizin yararlanacağı elektroterapi ile egzersiz ve sağlıklı yaşam laboratuvarlarımız hazır. Laboratuvarlarda 12 yatak, 5 hasta bakım simülatörü, multi fonksiyonel ileri düzey kol ve kalça maketleri, yetişkin, çocuk ve bebekler için CPR eğitim maketleri, entübasyon maketleri, otomatik ekstarnel defibrilatör ve elektroterapi cihazı gibi malzemeler bulunuyor” derken Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aydın Şenol, “Laboratuvarlardan İlk ve Acil Yardım Programı ile Fizyoterapi Programı öğrencilerimiz yararlanacak. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı öğrencilerimizin uygulamalı derslerini görecekleri laboratuvarın yapılanması hala sürüyor” şeklinde konuştu.

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