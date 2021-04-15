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Sosyal medyadan helallik istedi, koronaya yenildi Yaşam savaşını kaybettiği hastaneden son fotoğrafını böyle paylaştı

İHA

Sosyal medyadan helallik istedi, koronaya yenildi Yaşam savaşını kaybettiği hastaneden son fotoğrafını böyle paylaştı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde korona virüs testi pozitif çıkan ve fenalaşarak hastaneye kaldırılan Kerim Şişman, sosyal medya hesabından helallik istedikten 14 gün sonra hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Akyazı Güzlek Mahallesi'nde yaşayan Kerim Şişman (46), rahatsızlanınca durumundan şüphelenerek korona virüs testi yaptırdı. Korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu evinde karantinaya giren Şişman, 31 Mart’ta fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Durumu hakkında sürekli sosyal medya hesabından arkadaşlarına bilgilendirme yapan Şişman son olarak, "Arkadaşlar hakkınızı helal edin" paylaşımını yaptıktan 14 gün sonra hayatını kaybetti. 3 çocuk babası olan Şişman, Akyazı Güzlek Mahalle Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazı sonrasında salgın tedbirleri kapsamında toprağa verildi.

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