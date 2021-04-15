Sakarya'da 8 bin 192 kişi karantina altında

Sakarya Valiliği, şehir genelinde 17 apartman ve 2 bin 612 evde toplam 8 bin 192 kişinin karantinaya alındığını duyurdu.

Sakarya’da yükselişe geçen korona virüs vakaları sonrasında karantina altına alınan yerleşim yerleri arttı. Sakarya Valiliğinin paylaştığı yazılı açıklamada, bugün itibari ile 17 apartman ve 2 bin 612 evde toplam 8 bin 192 kişinin karantinaya alındığı açıklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Kovid19 salgınıyla mücadele kapsamında ilimiz genelinde bugün itibariyle 17 apartman ve 2 bin 612 evde toplam 8 bin 192 kişiye karantina tedbiri uygulanmaktadır. Salgınla mücadelemiz tavizsiz ve kararlı bir şekilde yürütülmeye devam edilecektir" ifadelerine yer verdi.

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