Sakarya´da 4 DEAŞ üyesi tutuklandı

Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´da, terör örgütü DEAŞ´a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazartesi günü düzenlediği operasyonla Suudi Arabistan uyruklu M.S.H.A., Irak uyruklu M.Ş. ile Suriye uyruklu E.E. ve M.E.E.S.'i gözaltına aldı. M.S.H.A.´nın, Suudi Arabistan´da hırsızlık suçundan yargılandığı, sahte pasaport ile Bahreyn´e geçtiği ve aynı pasaport ile Türkiye'ye gelerek kaçak yollar ile Suriye´ye gittiği, burada silah eğitimi alarak birçok çatışmaya girdiği, terör örgütü üyelerine biat yemini ettirdiği, camilerde DEAŞ´ın ideolojisi doğrultusunda hutbe okuduğu, terör örgütünün bölgedeki hakimiyetini kaybetmesi üzerine Suriye´de çıkardığı sahte Suriye kimliği ile kaçak yollarla tekrar Türkiye'ye geldiği tespit edildi.
Irak uyruklu M.Ş.´nin ise DEAŞ silahlı terör örgütü tarafından uçaksavar konumlandırılmış, ağır silahlı pikap tarzı araçların şoförlüğünü yaptığı tespit edildi.
Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR
2021-04-15 17:11:11
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