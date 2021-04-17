Pandemiyi hiçe sayan kumarbazlara ceza yağdı 2 ayrı adrese yapılan denetimde, 21 kişi kumar oynarken yakalandı: 66 bin 150 lira ceza

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde aynı mahallede 2 ayrı adrese birer gün arayla yapılan denetimlerde pandemi kurallarını hiçe sayarak kumar oynayan 21 kişiye toplamda 66 bin 150 lira para cezası kesildi.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgın tedbirleri kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesinde, 1516 Nisan tarihlerinde 2 ayrı adreste denetim gerçekleştirdi. Gerçekleşen denetimler neticesinde kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilen 21 kişiye toplamda 66 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

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