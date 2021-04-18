Atölyeden hırsızlık yapan 4 kişiyi bekçiler yakaladı

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Güven HASBAŞ/KARASU (Sakarya),(DHA)- SAKARYA'nın Karasu ilçesinde mermer atölyesinden hırsızlık yapan 4 kişi, bekçiler tarafından yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Karasu Kabakoz Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan bekçiler, yolda ellerinde çuvallarla yürüyen 4 kişiyişüphe üzerine durdurdu. Polis ekipleri de gelirken, çelişkili cevaplar veren 4 kişinin taşıdığı çuvallara bakıldı. Çuvallarda metal kesme aletleri, kesme ve taşlama motorları ile taşınabilir hoparlör bulundu. 4 kişinin mermer atölyesinden hırsızlık yaptığı belirlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin çaldıkları aletler ise sahibine teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Güven HASBAŞ

2021-04-18 15:50:29



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