Başkan Yüce: “Ahilik geleneğini gelecek nesillere aktaracağız”

2021 yılının Ahilik yılı belirlenmesi sebebiyle Uzunçarşı’da esnaflarla beraber haftanın ilk iş gününü dualarla başlatan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Ahilik içerisinde yardımseverlik, kardeşlik, doğruluk, ahlak gibi güzel olan her şeyi barındırır. İnşallah bize kalan bu güzel mirası gelecek nesillere de aktaracağız” dedi.

2021 yılının Ahilik yılı belirlenmesi sebebiyle Uzunçarşı’da haftanın ilk iş günü dualarla başladı. Gerçekleştirilen programa Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yanı sıra Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Alişan, İl Müftüsü Hasan Başiş, Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, Tarihi Uzunçarşı Derneği Başkanı Murat Uslu ve Uzunçarşı esnafları katıldı. Dua programından sonra Uzunçarşı esnafını dolaşarak hasbihal eden Başkan Ekrem Yüce, esnafın istek ve taleplerini dinledi.

2021 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ahi Evran Yılı olarak belirlendiğini ve ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirten Başkan Ekrem Yüce, “Dünyaya örnek olması gereken bir teşkilatın mirasçılarıyız. Ahilik geleneği öyle güzel bir gelenek ki; dünya üzerinde ticaret ile uğraşan kesimin hakkı hukuku bu kadar gözettiği, müşterileri ile olan ilişkilerinde bu kadar hassas olduğu, fırsatçılıktan, faizden, hasetten bu kadar uzak olduğu başka bir düzen yoktur. Ahiliğin sadece ticari faaliyetlerin yürütülmesinde değil; toplumun her noktasına değen bir yapısı vardır. İçerisinde yardımseverlik, kardeşlik, doğruluk, ahlak gibi güzel olan her şeyi barındırır. İnşallah bize kalan bu güzel mirası gelecek nesillere de aktaracağız” diye konuştu.

