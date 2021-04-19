Oğlu kazada yaralanan gözü yaşlı anneden: “Ne olursunuz beni de alın ambulansa” feryadı Oğlunun kazada yaralandığı duyarak olay yerine koştu, ambulansa binemeyince gözyaşlarına hakim olamadı Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası yaralı sürücünün olay yerine gelen annesi, “Ne olursunuz beni de alın ambulansa” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akaryakıt istasyonundan çıkış yapmakta olan Metin Ü. idaresindeki 54 PG 434 plakalı Toyota marka otomobil ile 809. Sokak’tan Vatan Caddesi’ne çıkış yapan Şükrü Yasin U. idaresindeki 54 PK 067 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma neticesinde yere yığılan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Karasu Devlet Hastanesine kaldırırken, otomobil sürücüsü kaza anını anlattı.



Gözü yaşlı anne ambulansa binmek istedi

Kazayı duyan Şükrü Yasin U.’nun annesi olay yerine gelerek oğlu ile birlikte ambulansa binmek istedi. Kimliği henüz öğrenilemeyen anne, “Ne olursunuz beni de alın ambulansa. O benim çocuğum” diyerek gözyaşlarına boğuldu.



Akaryakıt istasyonundan çıkarken kaza yaptık

Otomobil sürücüsü Metin Ü., “Akaryakıt istasyonundan mazot aldım. Yoluma devam ediyordum. Sol tarafımda motosiklet önüme çıktı. Kendisi yandan bana çarptı. Süratli değildim. Akaryakıt istasyonundan çıkıyordum, kaza yaptık. İnşallah arkadaşta da bir şey yoktur” dedi.

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