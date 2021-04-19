Kazada yaralanan motosikletlinin annesi, 'Ambulansa beni de alın' diye ağladı

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Güven HASBAŞ/KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Karasu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Şükrü Yasin Uysal yaralandı. Kazayı haber alıp gelen Uysal´ın annesi, sağlık görevlilerine "Ambulansa beni de alın" diyerek ağladı.

Kaza, öğle saatlerinde, Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi´nde meydana geldi. Metin Ülker yönetimindeki 54 PG 434 plakalı otomobil ile Şükrü Yasin Uysal yönetimindeki 54 PK 067 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Şükrü Yasin Uysal yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazayı haber alıp gelen Şükrü Yasin Uysal´ın annesi fenalık geçirdi. İsmi öğrenilemeyen anne, sağlık görevlilerine, "Ambulansa beni de alın" diyerek ağladı. Sağlık görevlileri, anneye çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu, ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında ambulansa alamayacaklarını söyledi.

Şükrü Yasin Uysal Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, annesi de bir vatandaş tarafından otomobille hastaneye götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Güven HASBAŞ

2021-04-19 17:25:40



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