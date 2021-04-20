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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SUBÜ engelsiz üniversite hedefi için çalışıyor

İHA

SUBÜ engelsiz üniversite hedefi için çalışıyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Koordinatörlüğü tarafından ilgili akademik ve idari personellere yönelik olarak Siirt Üniversitesi akademisyenlerinin de katılımıyla ‘Engelsiz Üniversite Eğitimleri’ düzenlendi.
SUBÜ Engelsiz Üniversitesi Koordinatörlüğü tarafından ‘Engelsiz Üniversite Eğitimleri’ düzenlendi. SUBÜ ve Siirt Üniversitesi akademisyenlerinin ortak çalışmalarıyla katkı sağladıkları eğitimlere akademisyenlerin yanı sıra ilgili personeller de katıldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğrencilerin eğitimöğretim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımlarına destek olmayı; gerekli uyarlamaların, altyapının, donanımların sağlanmasını ve üniversitelerde engelsiz ekosistem oluşturulmasını teşvik ediyor.
SUBÜ ‘Engelsiz Üniversite Eğitimleri’ süreciyle birlikte bu doğrultuda katılımcı akademik ve idari personellerin ‘Engelsiz Üniversite’ alanında bilgi ve beceri seviyelerini arttırmak ve elde edilen bilgileri eş zamanlı olarak diğer üniversitelerle de paylaşmak amaçlanıyor. Etkinlikte bir sunum gerçekleştiren SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörü Dr. Gülşah Kınalı; engelsiz bir üniversitenin yapı taşlarından olan koordinatörlüğün kuruluşu, amacı, çalışma planı, çalışma sürecinde bilinmesi gereken yasal dayanaklar ve yükseköğretimde engelsiz üniversite çalışmalarına değindi. SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Engelsiz Üniversite Birim Üyesi Doç. Dr. Nurgül Tezcan Kardaş ise özel gereksinimli öğrenciler için eğitimde fırsat eşitliği yönergesinin uygulama prensipleri, engelsiz üniversite çalışmalarında iletişim ve engelsiz üniversite akademik birim temsilcilerinin görev ve sorumlulukları konularında bilgiler verdi.

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