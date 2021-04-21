Evi yanarken, üzüntüyle izledi 

Eşini 38 kez bıçakladı! Şoke eden savunma!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, Nursel Çetin'e ait evde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde hasar meydana geldi. Çetin, evinden alevlerin yükseldiği anları üzüntüyle izledi.

Göl Mahallesi Yıldız Sokak'ta bulunan, Nursel Çetin'e ait 2 katlı evin alt katında, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Kur'an okurken, yangını fark edip, hemen evden çıkan Çetin, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak, söndürdü. Evinden alevlerin yükseldiği anları üzüntüyle izleyen Nursel Çetin'e komşuları destek oldu. Evin hasar gördüğü yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

2021-04-21 14:57:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.