Kavga ettiği kayınbiraderini öldürdü

Güven HASBAŞ/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Serdivan ilçesinde A.A. kavga ettiği kayınbiraderi Semih Özmen´i (27) tabanca ile vurarak öldürdü.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 112 Sokak´ta meydana geldi. Sokak ortasında A.A. ile kayınbiraderi Semih Özmen arasında kavga çıktı. Kavga sırasında A.A. yanındaki tabancayla Semih Özmen´e ateş etti. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, yaralanan Semih Özmen´i ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Tedaviye alınan Semih Özmen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Polis tarafından gözaltına alınan A.A.´nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan Güven HASBAŞ
2021-04-22 11:18:19
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