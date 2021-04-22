Kavga ettiği kayınbiraderini öldürdü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Güven HASBAŞ/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Serdivan ilçesinde A.A. kavga ettiği kayınbiraderi Semih Özmen´i (27) tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 112 Sokak´ta meydana geldi. Sokak ortasında A.A. ile kayınbiraderi Semih Özmen arasında kavga çıktı. Kavga sırasında A.A. yanındaki tabancayla Semih Özmen´e ateş etti. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, yaralanan Semih Özmen´i ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Tedaviye alınan Semih Özmen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis tarafından gözaltına alınan A.A.´nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan Güven HASBAŞ

2021-04-22 11:18:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.