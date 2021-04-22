Altınküre Okullarından 23 Nisan mesajı

Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya ve okul müdürü Serkan Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Altınküre Okulları yönetim kurulu başkanı Ahmet Sakarya ve Altınküre Okulları Müdürü Serkan Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı. 23 Nisan’ın Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu belirten Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya, “23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun” dedi.

Altınküre Okulları Müdürü Serkan Şahin ise, “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında bulunan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum” diye konuştu.

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