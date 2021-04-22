Tarlada çalışırken ayağını çapa makinesine kaptırdı

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KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Karasu ilçesinde tarım aracı ile tarlasında çapa yapan Yavuz Berberoğlu, ayağını makinenin bıçaklarına kaptırdı. Yaralanan Yavuz Berberoğlu tedaviye alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Karasu Paralı Mahallesi´nde meydana geldi. Yavuz Berberoğlu tarlasında tarım aracıyla çapa yaptığı sırada sağ ayağını makinenin bıçağına kaptırdı. Acı içerisinde bağıran Yavuz Berberoğlu´nun yardımına koşanlar, 112 Acile haber verdi. Ayağı sıkıştığı yerden çıkarılan Yavuz Berberoğlu, sağlık ekibi tarafından Karasu Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Güven HASBAŞ

2021-04-22 16:51:52



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