Sakarya'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı



Güven HASBAŞ/SÖĞÜTLÜ (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde AdapazarıKarasu yolu Söğütlü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Gezer yönetimindeki 57 DS 271 plakalı otomobil ile Cevri Küçük'ün kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Hüseyin Gezer, Keziban Gezer, Cevri Küçük ve Kadriye Küçük yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılırken, Keziban Gezer doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Söğütlü Güven HASBAŞ

2021-04-22 23:08:38



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