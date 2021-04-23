23 Nisan Törenle kutlandı

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Hendek Cumhuriyet Meydanında Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda katılımla düzenlenen törene Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürü Sabri Doğan, siyasi partilerin temsilcileri, Okul Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürü Sabri Doğan’ın anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Şehit Mahmutbey Ortaokulu Öğrencileri, “Dünya Çocukları Bayramı” ve “Egemenlik Ulusundur” şiirlerini okudular. Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen törenin ardından protokol mensupları günün anısına öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirdi ve tören programı sona erdi.

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