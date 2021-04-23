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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklar pandemiyi konuştu

İHA

Çocuklar pandemiyi konuştu

Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencilerini konuk etti.
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) SESAM Youtube kanalında yayımlanan moderatörlüğünü SESAM Müdürü Prof. Dr. M. Çağlar Özdemir’in üstlendiği 23 Nisan Özel Programına SAÜ Vakfı Okulları üçüncü sınıf öğrencileri İpek Ünlütepe, Zeynep Naz Akarken, Yusuf Emir Yavuz ve Erdem Çetin konuşmacı olarak katıldı.
23 Nisan’ın önemi, pandemide çocuk olmak, salgının eğitim hayatlarına, sosyal yaşamlarına etkileri, ekonomik sonuçları gibi konulara değinilen programda, çocukların da yetişkinler kadar gözlem yapıp kendilerine has tecrübeler edindikleri bir kez daha ortaya çıktı.
Kısa süreli ve maskeli de olsa okulların açılmış olmasından mutluluk duyduklarını belirten öğrenciler, aldıkları online eğitimin kendilerini okuldan ve arkadaşlarından uzak tutmasının yanı sıra teknik olarak da sorun oluşturabildiğini belirttiler. Ortak görüşleri yüz yüze eğitimin yerini, hiçbir şeyin alamayacağı oldu.
Pandemi dolayısıyla vakitlerinin çoğunu evde geçirdiklerinden söz eden çocuklar, bu yolla virüsten korunduklarını söylediler. Kendileri gibi, büyüklerin de dışarıya eskisi gibi çıkmadığını, ev dışında geçirilen vaktin en aza inmesinin alışverişi azalttığını, dolayısıyla iş yerlerinin ekonomik olarak olumsuz etkilendiğini vurguladılar.

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