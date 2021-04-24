Ayağına 'maske' ipi dolanan martı, denetim yapan ekiplerin yanına düştü

Güven HASBAŞ/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, ayağına maske ipleri dolanan martı, denetim yapan polis ekibinin yanına düştü. Polisler, yaralı martıyı hastaneye götürerek tedavi ettirdi.
Serdivan Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı´nda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekiplerinin yanına yaralı bir martı düştü. Polis ekipleri, martıyı Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan incelemelerde maske iplerinin martının ayağına dolanarak hayvana zarar verdiği tespit edildi. Maske ipleri çıkartılırken, polis memuru iyileşene kadar bakmak üzere martıyı evine götürerek bakımını üstlendi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Serdivan Güven HASBAŞ
2021-04-24 18:16:28
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