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Dünyanın ayva merkezinde dallar altın sarısı çiçek açtı Sakarya'da adına şarkı yazılan ayvanın çiçeklenen ağaçları görsel şölen oluşturdu Mahalle muhtarı ve ayva üreticisi Osman Önal: “Sakarya’da yetişen ayvalar dünyanın diğer ucuna kadar gidiyor”

İHA

Dünyanın ayva merkezinde dallar altın sarısı çiçek açtı Sakarya'da adına şarkı yazılan ayvanın çiçeklenen ağaçları görsel şölen oluşturdu Mahalle muhtarı ve ayva üreticisi Osman Önal: “Sakarya’da yetişen ayvalar dünyanın diğer ucuna kadar gidiyor”

Sakarya’da yetiştirilerek Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde gönderilen ayva ağaçları çiçek açmaya başladı. Adına şarkı yazılan meyvenin açan çiçekleri görsel bir şölen oluştururken, havadan da görüntülendi.
Gül çiçeği ailesi içerisinde yer alan ve dalların altın sarısı olarak tabir edilen ayva ağaçları çiçek açmaya başladı. Sulu olması ve lezzetiyle ünlenen Sakarya ayvası, iç piyasanın ihtiyacının önemli kısmını karşılamasının yanı sıra birçok ülkeye de ihraç ediliyor. Pekmezi, kurutması, reçeli ile kompostosu yapılan ve daha olgunlaşmadan dalında alıcı bulan Geyve ve Pamukova ayvasının rekoltesinin geçtiğimiz senelere göre daha yüksek olması bekleniyor. Coğrafi işaret tescilli olan ayva, Geyve ve Pamukova ilçelerinde zorlu şartlar altında yetiştirilerek Türkiye’nin yanı sıra dünyanın diğer ucuna kadar gönderiliyor. Ayva ağaçlarında açan çiçeklerin yeşille bir araya gelerek oluşturduğu görsel şölen ise havadan görüntülendi.

Türkiye’nin çoğu ilinin ayva ihtiyacını Geyve karşılıyor
Önceki zamanlarda elma üretilen bahçelerce artık ayva üretildiğini belirten Çine Mahalle Muhtarı ve ayva üreticisi İbrahim Yetiş, “Geyve, Pamukova bölgesinin coğrafi ve ekolojik şartları ayva için çok uygun. Yani iklim koşulları, yetişme şekli olarak çok uygun. Daha önceden elma olan bahçeler şu anda ayva olarak değiştirildi. İlçemizde büyük oranda ayva üretimi yapıyoruz.
Bu havza olarak takriben 100120 bin ton gibi bir ayva üretimimiz var. Türkiye’nin hemen hemen çoğu ilinin ayva ihtiyacını Geyve karşılıyor. Ayvanın büyük bir çoğunluğu da ihracata gidiyor. Ayva sadece yaş meyve olarak tüketilmiyor, bunun yanı
sıra ayva tatlısı, ayva reçeli, ayva kurusu gibi birçok mamulü de oluyor. Ayvanın çiçeği biraz naziktir diğer meyvelere göre, soğuktan daha çabuk etkilenir. Çünkü ayva biraz sürgüyü sürer ondan sonra çiçek çıkartır. O yüzden yeşil aksam, soğuk havalarda, ilkbahar geç donlarından çabuk etkilenir. Bu sene Allah’a çok şükür böyle bir durum olmadı. Bu sene rekolteyi daha yüksek bekliyoruz, inşallah 120 bin tonu bölge olarak geçeceğiz diye düşünüyorum” dedi.

"Geyve olarak ayvanın tescili, markası ve coğrafi işareti alınmıştır"
Geyve ayvasının tescili, markası ve coğrafi işareti olduğunu dile getiren Yetiş, “Yetişkin bir ayva ağacı 100150 kilogram kadar ayva veriyor. Ayvanın hastalık ve zararları olarak ikiye ayırdığımız zaman; monilya, ateş yanıklığı, ayvada külleme gibi hastalıklar. Zararları da; ayva iç kurdu, kırmızı örümcekler, yaprak bitleri gibi zararlar ayvada mevcuttur. Tabii bakımı kolay bir meyve değil. Sürekli gözetim altında, sürekli kontrol altında tutmamız lazım bahçelerimizi. Ayva öyle hemen dikilip mahsulü alınabilecek bir meyve değil, bakımı zor bir meyve. Ayvanın hasadı ekim başında başlar, ayın sonunda biter. Ekolojik olarak bu bölgeye uygun bir meyve. Bunun için burada üretimi daha fazla ve burada yetiştirilen ayvanın özellikleri diğer bölgelerde yok. Bunu biz söylemiyoruz, bizden mal alanlar, alıcılar söylüyor. Buranın ayvasının görünümü, lezzetinin daha farklı olduğunu söylüyorlar. O yüzden biz ayvaya gittikçe daha fazla önem veriyoruz. Geyve olarak ayvanın tescili, markası ve coğrafi işareti alınmıştır. Bunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Geyve’de ayva altın değerinde"
İlçenin gelir kaynağının büyük bir kısmının ayva olduğunu belirten Umurbey Mahallesi Muhtarı ve çiftçi Osman Önal, “En büyük gelir kaynağımız ayva. Bilindiği gibi Türkiye’de en çok ayvanın yetiştiği il Sakarya ve ilçe olarak Geyve, Pamukova bölgesinde yetişir. Bizim mahallemizde 5 bin dönümlük alanda yetişen ayva yaklaşık 6570 bin ton civarında yetişiyor.
Geyve’de ayva altın değerinde yani kaliteli, yemesi çok güzel. Türkiye’de tescillendi. Ayva dönüm başına 56 ton verir. Fiyatlarda geçtiğimiz yıllarda vatandaşı memnun etti. 232425 Nisan civarlarında soğuk oluyordu ama bu sene atlatacağız gibi geliyor, soğuk olduğu zaman leke yapıyor ayvalar. İnşallah bu sene olmaz, vatandaşımız ayvayı satarak parasını alır. Havalar güzel giderse leke yapmaz ve inşallah güzel olacak” şeklinde konuştu.

"Sakarya’da yetişen ayvalar, dünyanın diğer ucuna kadar gidiyor"
Sakarya’da yetişen ayvaların yaklaşık yüzde 70’inin ihraç edildiğini belirten Önal, “Hasat zamanı geldiğinde daha ceviz büyüklüğündeyken Türkiye’nin her tarafından tüccarlar geliyor, ayvayı alarak Bursa’ya, Adana’ya, Mersin’e yani ülkenin çeşitli illerine götürüp orada soğuk hava depolarına koyarak satıyorlar. İhracatta çok oluyor, yani yaklaşık yüzde 70’i ihracat, dışarıya gidiyor. Orta Doğu’ya, Rusya’ya, Almanya’ya, Norveç’e, İngiltere’ye yani her tarafa gidiyor burada ürettiğimiz ayvamız, memnunuz biz. Sakarya’da yetişen ayvalar, dünyanın diğer ucuna kadar gidiyor. Geyve ayvası sululuğu ile tutuldu, boğazında kalmaz yerken yani elma gibi yersin” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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