30 yıl aranın ardından internet aracılığı ile buluşan ve fidan dikmek isteyen gruba Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu destek çıktı. 80’li yılların Yenidoğan gençliğine teşekkür eden Başkan Işıksu, “40 parkımıza 362 adet meyve fidanı dikiyoruz. Evlatlarımızın yaşamaktan mutlu oldukları Adapazarı için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Adapazarı Belediyesi, çocuk dostu şehir çalışmalarını artırarak sürdürüyor. Çocuk Hakları Sokaklarını şehre kazandıran, çocuk parklarının sayılarını artırarak çocuklara yönelik faaliyetlere destek veren Adapazarı Belediyesi, şimdi de parklarda yaptığı meyve fidanı dikim çalışmalarına hız verdi. Şeker Mahallesi’nde iki çocuk parkında yapılan çalışmanın ardından son olarak Kumköy Sokak’taki çocuk parkında bir program düzenlendi. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun ev sahipliği yaptığı programda çocuk parkına armut, kiraz, zeytin, Trabzon hurması, vişne ve elma olmak üzere 26 fidan dikilirken, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel ve 1980’li Yıllar Yenidoğan Gençlik Grubu da fidan dikim çalışmalarına katıldı.

Gençlik grubuna teşekkür eden Başkan Işıksu, “30 yıl aradan sonra internet aracılığı ile buluşan hemşehrilerimiz Adapazarı’mızda güzel faaliyetler yapmak istemişler ve bize başvurdular. Bizler de onlara dedik ki gelin, çocuk parklarımızda sürdürdüğümüz meyve fidanı dikim çalışmalarımıza katılın. Güzel bir faaliyet oldu, kendilerine teşekkür ediyoruz. 40 parkımıza 362 adet meyve fidanı dikiyoruz. Evlatlarımızın yaşamaktan mutlu oldukları Adapazarı için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

80’li Yıllar Yenidoğan Gençlik Grubu adına konuşan Serdar Eryılmaz, “1980’li yıllarda çocukluğumuzu mahallemizin sokaklarında hep birlikte geçirdik. Aradan 30 yıl geçtikten sonra internet aracılığı ile tüm arkadaşlarımızı bulduk ve yılda iki defa bir araya geliyoruz. Faydalı bir çalışma yapmak istedik ve Adapazarı Belediyesinden destek istedik. Sağ olsun Adapazarı Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu bu isteğimizi geri çevirmedi. Kendisine bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz” derken, grup üyesi Hasan Sayar, “Mutlu Başkanımıza teşekkür ediyoruz, güzel bir çalışma oldu. Gençlik grubu olarak biz de fidan dikme çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

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